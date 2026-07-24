La antigua corsetería Betina de Clavellinas se transforma en dos apartamentos en pleno centro de Cáceres

Hay locales que, aunque bajen la persiana para siempre, nunca dejan de formar parte de la historia de una ciudad. Solo cambian de vida. Eso es precisamente lo que está ocurriendo con la antigua corsetería Betina, en la calle Clavellinas de Cáceres, donde una profunda reforma transformará el emblemático establecimiento en dos apartamentos a pie de calle.

En un primer momento, la empresa encargada de la obra, Práctico, confirmó a este diario que el espacio mantendría un uso comercial. Sin embargo, un vídeo publicado recientemente por la propia constructora en sus redes sociales ha despejado cualquier duda: el antiguo local se convertirá en "dos viviendas independientes, diseñadas para adaptarse a las necesidades actuales sin perder la esencia del edificio".

El cambio ya es evidente desde el exterior. La característica fachada verde que durante décadas identificó al comercio prácticamente ha desaparecido y la icónica entrada de formas circulares ha dado paso a un acceso mucho más discreto, pensado ya para uso residencial. En el interior, la transformación es todavía más profunda. Los trabajos incluyen la demolición de parte del espacio, la redistribución completa de la planta, refuerzos estructurales, nuevas instalaciones y todas las actuaciones necesarias para adaptar el inmueble a su nueva función.

El Periódico Extremadura

"Lo estamos arreglando para volver a alquilarlo. Llevaba muchos años en uso y necesitaba una rehabilitación porque había desperfectos", explicaban desde la empresa al inicio de las obras.

El inmueble forma parte de la memoria comercial de la calle Clavellinas por haber albergado durante años la corsetería Betina, uno de los establecimientos más conocidos del centro cacereño. Posteriormente, el negocio abandonó este emplazamiento para trasladarse al local que ocupó antiguamente La Gitana y, más tarde, instalarse en la calle Rodríguez Moñino.

El boom del paso de comercios a bajos

La reconversión de antiguos bajos comerciales en viviendas se ha convertido en una imagen cada vez más habitual en numerosas ciudades. Cáceres tampoco es ajena a este fenómeno. Muchos locales llevan años vacíos pese a encontrarse en calles con un importante tránsito peatonal y sus propietarios han encontrado en el uso residencial una alternativa más rentable que esperar la llegada de un nuevo negocio.

No es casualidad que esta conversión esté modificando el mapa residencial. Los locales reconvertidos suelen ofrecer precios entre un 15% y un 25% inferiores a los de una vivienda tradicional, lo que ha atraído a jóvenes y parejas que buscan su primera propiedad.

En este caso, además, el emplazamiento resulta especialmente atractivo. El edificio se encuentra a escasos metros de la plaza Marrón, cuya remodelación está prevista, muy cerca de la plaza de San Juan y, por tanto, de la Ciudad Monumental. Es también una de las principales vías de paso para quienes se dirigen al Museo Helga de Alvear, uno de los grandes polos culturales y turísticos de la capital cacereña.

Esta transformación vuelve a abrir el debate sobre el futuro de los centros urbanos. La conversión de locales en viviendas permite recuperar espacios que llevaban años cerrados y contribuye a dar respuesta a la creciente demanda de vivienda. Sin embargo, también reduce el número de escaparates y comercios de proximidad, alterando poco a poco la fisonomía de calles tradicionalmente comerciales, donde las persianas y los escaparates dejan paso a portales, ventanas y accesos privados.