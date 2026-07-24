Nuestro pasado
Antonio Reyes Huertas, escritor, periodista y quien fue director de este periódico en Cáceres, falleció el 11 de agosto de 1952
La muerte del autor de 'Estampas campesinas' supuso la desaparición de una figura clave del periodismo y la literatura extremeña
El 11 de agosto de 1952 falleció en su finca Campos del Ortiga el escritor y periodista Antonio Reyes Huertas, quien fue también director de este diario y comendador de la Orden de Alfonso X El Sabio. Su muerte supuso la desaparición de una de las figuras más representativas de la literatura y el periodismo extremeños de la primera mitad del siglo XX.
Sus restos mortales fueron enterrados a las siete de la tarde del día siguiente en la localidad pacense de Campanario, de la que era Hijo Predilecto y donde recibió el homenaje de sus vecinos y allegados.
Legado literario y periodístico
Antonio Reyes Huertas destacó por su prolífica trayectoria como escritor y periodista. Alcanzó un notable reconocimiento gracias a sus novelas de carácter costumbrista y a sus Estampas campesinas, una obra que retrató con fidelidad la vida cotidiana, las tradiciones y las costumbres del campo extremeño de su tiempo. Su legado literario quedó como un valioso testimonio de la realidad rural de Extremadura y consolidó su nombre entre los autores más destacados de la región.
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