Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Nuestro pasado

Antonio Reyes Huertas, escritor, periodista y quien fue director de este periódico en Cáceres, falleció el 11 de agosto de 1952

La muerte del autor de 'Estampas campesinas' supuso la desaparición de una figura clave del periodismo y la literatura extremeña

Antonio Reyes Huertas.

Antonio Reyes Huertas. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El 11 de agosto de 1952 falleció en su finca Campos del Ortiga el escritor y periodista Antonio Reyes Huertas, quien fue también director de este diario y comendador de la Orden de Alfonso X El Sabio. Su muerte supuso la desaparición de una de las figuras más representativas de la literatura y el periodismo extremeños de la primera mitad del siglo XX.

Sus restos mortales fueron enterrados a las siete de la tarde del día siguiente en la localidad pacense de Campanario, de la que era Hijo Predilecto y donde recibió el homenaje de sus vecinos y allegados.

Noticias relacionadas y más

Legado literario y periodístico

Antonio Reyes Huertas destacó por su prolífica trayectoria como escritor y periodista. Alcanzó un notable reconocimiento gracias a sus novelas de carácter costumbrista y a sus Estampas campesinas, una obra que retrató con fidelidad la vida cotidiana, las tradiciones y las costumbres del campo extremeño de su tiempo. Su legado literario quedó como un valioso testimonio de la realidad rural de Extremadura y consolidó su nombre entre los autores más destacados de la región.

Monumento de Antonio Reyes Huertas.

Monumento de Antonio Reyes Huertas. / Cedida

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La fecha más esperada: la Ronda Sur de Cáceres abre al tráfico el próximo lunes tras años de espera
  2. Muere a los 69 años Mati Durán Escudero, condesa viuda de la Camorra
  3. La profesora que cambió Cáceres por el pueblo más pequeño de la provincia y escribió un libro mientras reformaba una casa de más de cien años
  4. Una cadena internacional de pizzas aterriza en la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres: ya buscan trabajadores
  5. La calle de Cáceres que lleva casi seis décadas esperando una salida da el primer paso: 'Es un fondo de saco que no tiene sentido
  6. La matrícula del coche le delató: 1.000 euros de multa por dejar inodoros en la puerta de un punto limpio de Cáceres
  7. Un incendio en Cáceres arrasa en apenas media hora una gran parcela entre Aldea Moret y La Cañada
  8. Los nuevos inquilinos de la rotonda de Pinilla: una docena de conejos crece junto a la Ronda Norte de Cáceres

Antonio Reyes Huertas, escritor, periodista y quien fue director de este periódico en Cáceres, falleció el 11 de agosto de 1952

Antonio Reyes Huertas, escritor, periodista y quien fue director de este periódico en Cáceres, falleció el 11 de agosto de 1952

La música en directo de Alma Simón y Lete Truque llega al Gran Hotel Don Manuel de Cáceres

La música en directo de Alma Simón y Lete Truque llega al Gran Hotel Don Manuel de Cáceres

El oasis urbano donde Cáceres guarda gran parte de su historia

El oasis urbano donde Cáceres guarda gran parte de su historia

El gran solar olvidado y okupado de la avenida de Cervantes mira ahora a nuevas promociones de vivienda

El gran solar olvidado y okupado de la avenida de Cervantes mira ahora a nuevas promociones de vivienda

El famoso dj con 300.000 suscriptores en YouTube que actuará este verano en un pueblo de 300 habitantes de Cáceres

El famoso dj con 300.000 suscriptores en YouTube que actuará este verano en un pueblo de 300 habitantes de Cáceres

Cáceres reúne a una soprano, una cantaora y una cantante pop bajo la melodía del jazz en un concierto solidario

Cáceres da luz verde definitiva a las torres de viviendas de hasta once plantas junto a la Ribera del Marco

Cáceres da luz verde definitiva a las torres de viviendas de hasta once plantas junto a la Ribera del Marco

La antigua corsetería Betina de Clavellinas se transforma en dos apartamentos en pleno centro de Cáceres

La antigua corsetería Betina de Clavellinas se transforma en dos apartamentos en pleno centro de Cáceres
Tracking Pixel Contents