Antonio Reyes Huertas, escritor, periodista y quien fue director de este periódico en Cáceres, falleció el 11 de agosto de 1952

El 11 de agosto de 1952 falleció en su finca Campos del Ortiga el escritor y periodista Antonio Reyes Huertas, quien fue también director de este diario y comendador de la Orden de Alfonso X El Sabio. Su muerte supuso la desaparición de una de las figuras más representativas de la literatura y el periodismo extremeños de la primera mitad del siglo XX.

Sus restos mortales fueron enterrados a las siete de la tarde del día siguiente en la localidad pacense de Campanario, de la que era Hijo Predilecto y donde recibió el homenaje de sus vecinos y allegados.

Legado literario y periodístico

Antonio Reyes Huertas destacó por su prolífica trayectoria como escritor y periodista. Alcanzó un notable reconocimiento gracias a sus novelas de carácter costumbrista y a sus Estampas campesinas, una obra que retrató con fidelidad la vida cotidiana, las tradiciones y las costumbres del campo extremeño de su tiempo. Su legado literario quedó como un valioso testimonio de la realidad rural de Extremadura y consolidó su nombre entre los autores más destacados de la región.