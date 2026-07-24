Cáceres estrena un nuevo sistema de recogida de residuos con 570 contenedores y tecnología bilateral

La recogida de residuos en Cáceres inicia una nueva etapa. El Ayuntamiento ha puesto en marcha el nuevo sistema de recogida bilateral, una tecnología que permitirá agilizar el vaciado de los contenedores, mejorar la accesibilidad de las paradas y renovar la imagen del mobiliario urbano con la instalación de 570 nuevos recipientes distribuidos por toda la ciudad.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha presentado este viernes el nuevo servicio en el barrio de San Blas, acompañado por el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel; la concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos; representantes de Valoriza y técnicos municipales.

"Hoy damos un salto cualitativo importante en lo que se refiere al servicio de prestación de recogida de residuos en la ciudad de Cáceres", ha destacado Mateos, quien ha subrayado que el nuevo sistema no solo supone una mejora funcional, sino también estética.

Más capacidad y un sistema más ágil

La actuación contempla la instalación de 500 contenedores metálicos de gran capacidad, con un volumen de entre 3.000 y 4.000 litros, destinados principalmente a las grandes avenidas, así como otros 70 contenedores de inyección de menor tamaño para calles estrechas y el casco histórico.

Según ha explicado el alcalde, los nuevos recipientes se distribuirán por todos los barrios de la ciudad y no únicamente por el centro urbano. San Blas será el primero en estrenar este modelo, cuya implantación se prolongará durante las próximas semanas.

Galería | Cáceres mejora la limpieza con la implantación del nuevo sistema de recogida / Carlos Gil

La principal novedad reside en el sistema bilateral de recogida. Los nuevos contenedores podrán ser vaciados desde cualquiera de los lados de la calzada mediante una grúa robotizada, lo que reducirá el tiempo de las operaciones y facilitará tanto el trabajo de los operarios como la circulación del tráfico.

Para prestar este servicio, la concesionaria Valoriza incorporará tres nuevos camiones recolectores, uno de ellos completamente eléctrico, además de un cuarto vehículo destinado exclusivamente a la limpieza y desinfección de los contenedores.

Paradas más accesibles

Mateos ha explicado que esta renovación se suma a otra de las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento desde el inicio del mandato: la adaptación de las islas de contenedores para eliminar barreras arquitectónicas.

El objetivo, ha señalado, es que cualquier vecino pueda depositar los residuos sin necesidad de salvar escalones u otros obstáculos, mejorando tanto la accesibilidad como la comodidad de uso.

Galería | Cáceres mejora la limpieza con la implantación del nuevo sistema de recogida / Carlos Gil

"Es una actuación complementaria que va a facilitar que los ciudadanos depositen los residuos de una forma mucho más accesible y mucho más cómoda", ha indicado.

El quinto contenedor llegará a todos los barrios

La implantación del nuevo sistema también permitirá extender el contenedor marrón destinado a los residuos orgánicos a toda la ciudad. Actualmente ya existen numerosos puntos de recogida, aunque todavía no están presentes en todos los barrios. Según han explicado desde Valoriza, la instalación de los nuevos contenedores bilaterales permitirá completar esa expansión durante las próximas semanas.

El acceso al contenedor de materia orgánica continúa realizándose mediante una tarjeta gratuita que cualquier vecino puede solicitar. Puede obtenerse en el Punto Limpio, en el Punto Limpio Móvil o en la oficina de Valoriza situada en la avenida Rodríguez de Ledesma —según la información facilitada por la empresa, en el número 9—, de lunes a viernes entre las 12.00 y las 14.00 horas.

Galería | Cáceres mejora la limpieza con la implantación del nuevo sistema de recogida / Carlos Gil

Desde la concesionaria recuerdan que la tarjeta únicamente es necesaria para utilizar el contenedor marrón, mientras que el resto de residuos puede seguir depositándose con normalidad en los contenedores tradicionales.

Los responsables del servicio destacan que una correcta separación permitirá reducir considerablemente la fracción resto, ya que buena parte de los residuos domésticos pasarán a depositarse en el contenedor orgánico. De este modo, en el contenedor gris quedarán principalmente pañales, productos de higiene y otros materiales que no pueden reciclarse.

Una ciudad con todas las fracciones de reciclaje

Con la extensión del quinto contenedor y la implantación del sistema bilateral, el Ayuntamiento considera que Cáceres completa la recogida selectiva de todas las fracciones de residuos.

Mateos ha agradecido la implicación de Valoriza en la puesta en marcha del nuevo servicio, así como el trabajo desarrollado por las áreas municipales de Servicios Públicos y Participación Ciudadana para acercar el funcionamiento del nuevo sistema a los vecinos. El alcalde ha defendido que esta renovación permitirá ofrecer un servicio "mucho más ordenado, mucho más limpio y, desde el punto de vista estético, mucho mejor" para todos los barrios de la ciudad.