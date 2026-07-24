Cáceres da luz verde definitiva a las torres de viviendas de hasta once plantas junto a la Ribera del Marco

Cáceres da un nuevo paso para desarrollar uno de los grandes solares residenciales pendientes del entorno de la Ribera del Marco. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este jueves la aprobación definitiva del Estudio de Detalle de San Francisco 06, que permite levantar edificios de hasta baja, nueve plantas y ático entre la avenida de Cervantes y la Ronda de San Francisco.

La nueva ordenación afecta a las ocho parcelas denominadas EM-1A a EM-4B. El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres aprobó definitivamente el documento el pasado 18 de junio y el plan quedó inscrito el 15 de julio en el Registro Único de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.

El cambio modifica el diseño aprobado inicialmente en diciembre de 2005. Aquel planeamiento establecía una disposición más compacta, con manzanas cerradas y alturas generales de seis plantas más ático. La solución ahora autorizada reorganiza los volúmenes para concentrar la edificabilidad en bloques más altos, abiertos y escalonados.

En seis de las parcelas se podrán alcanzar baja más nueve plantas y ático, lo que supone un máximo de once niveles, mientras que en las otras dos parcelas, las denominadas EM-4A y EM-4B, el límite será de baja más ocho plantas y ático.

La aprobación urbanística no significa que las obras puedan comenzar inmediatamente, ya que será necesario redactar los correspondientes proyectos de ejecución, solicitar las licencias y desarrollar las promociones. Sí establece, sin embargo, las condiciones que deberán respetar los futuros edificios.

Actualmente, se están acometiendo las obras para urbanizar el terreno. Las máquinas se adentraron en la parcela hace ya un año y se prevé que concluya la actuación el próximo mes de septiembre. Una vez que esté listo, las distintas constructoras que forman parte de la Agrupación de Interés Urbanístico podrán comenzar a construir sus viviendas. Al principio estaban planteadas 415, pero con esta modificación finalmente podrán ser más. Se desconoce el número exacto.

Más altura, pero la misma edificabilidad

El incremento del número de plantas no irá acompañado de un aumento de la superficie edificable. El ámbito mantiene los 56.025 metros cuadrados de techo residencial ya previstos en el Plan General Municipal, distribuidos entre las ocho parcelas.

El Estudio de Detalle tampoco fija una cifra cerrada de viviendas. El documento aplica el criterio municipal según el cual el número de pisos previsto en las fichas urbanísticas tiene un carácter orientativo y no limitativo. La capacidad final dependerá de cómo se distribuyan los 56.025 metros cuadrados edificables en los proyectos concretos.

La modificación tampoco cambia el uso residencial, crea nuevos viales o reduce las dotaciones públicas. Su alcance se limita fundamentalmente a ajustar las alineaciones interiores, los fondos edificables y las alturas máximas.

Bloques escalonados y zonas comunes

La propuesta sustituye la configuración cerrada del plan de 2005 por edificios escalonados y aterrazados, adaptados a la fuerte pendiente existente en este punto de la ciudad. Los bloques tendrán fondos de hasta 14 metros y dejarán espacios interiores destinados a zonas comunes, jardines, patios y áreas de relación vecinal.

La ordenación también contempla soportales y posibles usos comunitarios o terciarios en las plantas bajas. En dos de las manzanas se establecen retranqueos de cuatro metros para generar espacios porticados conectados con las zonas libres.

Los autores del proyecto justifican el aumento de altura por la necesidad de mejorar el soleamiento, la ventilación cruzada y las vistas hacia la Ribera del Marco. El estudio de sombras sostiene que los nuevos edificios no provocarán afecciones persistentes sobre los institutos Al-Qázeres y Javier García Téllez ni sobre las viviendas de las calles Río Almonte, Guadiana, Duero, Ebro y Guadalquivir.

Una operación ligada al parque de la Ribera

El desarrollo de San Francisco 06 está relacionado con una antigua operación urbanística destinada a liberar terrenos próximos a la Ribera del Marco. El planeamiento contempla la creación de un parque público de 51.620 metros cuadrados y el traslado de la edificabilidad prevista inicialmente en ese entorno natural al solar situado entre Cervantes y la Ronda de San Francisco.

De esta forma, el aprovechamiento residencial se concentra en un espacio urbano ya dotado de calles, servicios y equipamientos, mientras se preservan más de cinco hectáreas junto a la Ribera. La documentación presenta el conjunto como un nuevo nexo entre los barrios del Espíritu Santo y San Francisco.

Construcción sobre el Calerizo

El terreno se encuentra dentro del Calerizo de Cáceres y está catalogado como una zona de riesgo geotécnico medio-alto por los procesos de karstificación. Los estudios realizados confirman que la edificación es viable, aunque advierten de la posible presencia de cavidades, arcillas residuales y un macizo rocoso irregular.

Por ello, antes de ejecutar los edificios deberán completarse las investigaciones geotécnicas y estudiar detalladamente las cimentaciones. El documento señala que podrían ser necesarias mejoras del terreno o cimentaciones profundas y advierte de que la excavación de la roca caliza puede resultar costosa.