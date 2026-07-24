Cáceres ampliará el proyecto de videovigilancia de Capellanías con más cámaras de las previstas inicialmente

El proyecto para instalar cámaras de videovigilancia en el polígono industrial de Las Capellanías vuelve a coger impulso. Tras varios meses de gestiones, el Ayuntamiento de Cáceres ha confirmado a la Asociación del Polígono Industrial de Capellanías (Apilca) que la actuación seguirá adelante e incluso contará con una ampliación respecto a la propuesta inicial.

Así lo ha explicado la presidenta de la asociación, Emilia Casado, quien asegura que el alcalde, Rafa Mateos, les ha trasladado que el presupuesto destinado a esta actuación permitirá instalar más dispositivos de los tres previstos en un primer momento.

Puntos estratégicos

La intención es colocar equipos de videovigilancia en puntos estratégicos del polígono, especialmente en los accesos y salidas, con el objetivo de facilitar el control de los vehículos que entren y abandonen el recinto industrial. Además, también se estudia incorporar alguna cámara en zonas interiores para facilitar el seguimiento de posibles recorridos en caso de robo.

La presidenta de Apilca recuerda que la mejora de la seguridad constituye una de las reivindicaciones históricas de las empresas instaladas en Capellanías debido a los continuos robos registrados en la zona. "Llevamos desde que empezó Rafa Mateos en el ayuntamiento trabajando en este asunto. Por unas circunstancias o por otras no había podido salir adelante, pero ahora parece que ya está aprobado y que va a ejecutarse", señala.

Calendario

La asociación espera conocer en septiembre el calendario definitivo de implantación durante una nueva reunión con el Ayuntamiento.

La instalación de cámaras forma parte del paquete de actuaciones comprometidas por el equipo de Gobierno para mejorar el polígono industrial. Durante la última Asamblea General de Apilca, el alcalde ya anunció que el presupuesto municipal incluiría una partida específica destinada a reforzar la seguridad mediante un sistema de videovigilancia, una medida considerada prioritaria por el tejido empresarial.

Desde Apilca consideran que este proyecto supondrá un importante avance para disuadir la delincuencia y facilitar el trabajo de las fuerzas de seguridad ante cualquier incidencia que pueda producirse en una de las principales áreas industriales de la ciudad.