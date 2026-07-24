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Cultura

Cristina Alonso, la violinista de 13 años que tocará junto a grandes maestros en Cáceres: "Es una oportunidad única"

El Festival Internacional de Música Ciudad Monumental de Cáceres alcanza su novena edición con cerca de 60 alumnos y profesionales de toda Europa que compartirán escenario

Presentación del Festival Internacional de Música Ciudad Monumental de Cáceres.

Presentación del Festival Internacional de Música Ciudad Monumental de Cáceres. / Sofía Pérez Ramiro

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Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Cáceres

Hay muchas formas de aprender música, tomando como referencia a grandes artistas, asistiendo a clases o avanzando de manera autodidacta con los recursos disponibles en internet. Sin embargo, el Festival Internacional de Música Ciudad Monumental de Cáceres ofrece a los jóvenes intérpretes una experiencia diferente: completar su formación sobre el escenario, junto a músicos llegados de distintos países e incluso acompañados por sus propios profesores.

La cita alcanza este año su novena edición con cerca de 60 alumnos procedentes de diferentes puntos de España y del extranjero. Durante varios días, Cáceres se convertirá en un espacio de aprendizaje, convivencia y música en directo, con clases impartidas por profesionales de reconocido prestigio y una programación de conciertos abierta a la ciudadanía.

Formación y cultura

La diputada delegada de Políticas Sociales de la Diputación de Cáceres, Sheila Martín, destacó que el encuentro se ha consolidado como "una referencia para la enseñanza musical en Extremadura" y ha ampliado progresivamente su dimensión nacional e internacional.

Martín defendió el apoyo de la institución provincial a proyectos que generan oportunidades para los jóvenes, impulsan el talento y proyectan la imagen cultural de la provincia. La institución vuelve a colaborar mediante la cesión de espacios y otros recursos necesarios para el desarrollo del programa.

Detrás de los conciertos existe, no obstante, un trabajo que se prolonga durante prácticamente todo el año. Así lo señaló Juan Luis Orozco, fundador del festival, quien recordó que el proyecto se aproxima ya a su primera década. Su intención es ofrecer al alumnado y al profesorado las mejores condiciones posibles y mantener una propuesta en la que la enseñanza no termina al salir de clase.

Profesores y alumnos, juntos

Esta filosofía se refleja en el formato de cada jornada. Los conciertos se desarrollarán de lunes a viernes y comenzarán a las 19:00 horas con las actuaciones de los estudiantes. Una hora después llegará el turno del profesorado, aunque ambas partes compartirán escenario en distintos momentos del programa.

El pianista Manuel Burgueras, profesor del Centro Superior de Música Katarina Gurska, será precisamente uno de los que participe en esta experiencia compartida junto a la violista Cristina Alonso.

Burgueras, incidió en que esa relación directa entre docentes y estudiantes distingue al festival de otros cursos. Los profesores no se limitan a impartir lecciones, sino que ensayan y actúan con los alumnos, convirtiendo el escenario en una prolongación del aula.

Por su parte, Cristina, que con apenas 13 años ya ha obtenido numerosos reconocimientos internacionales, denominó el festival como "una oportunidad única". Para ella, el evento le ha permitido conocer a otros jóvenes con sus mismas inquietudes. Además, la joven valora tanto la calidad del profesorado como el ambiente de convivencia y la posibilidad de "ofrecer conciertos en espacios destacados" de Cáceres.

El interés despertado ha obligado incluso a ampliar matrículas en algunas especialidades, especialmente en canto, aunque varias solicitudes de alto nivel han quedado fuera por falta de capacidad.

Polémica por el nombre

Por otra parte, Orozco señaló que, mientras la Diputación de Cáceres ha respaldado el festival desde sus inicios y ha facilitado su desarrollo, la relación con el Ayuntamiento ha resultado más complicada.

En esta ocasión, el conflicto no está relacionado con la falta de colaboración, sino con la reciente creación por parte del consistorio de un evento denominado Festival Internacional Monumental Cáceres, un nombre muy similar al de la cita que dirige desde hace nueve años.

Según explicó, esta decisión les ha dejado "desconcertados" y ha derivado en la apertura de gestiones administrativas y legales para aclarar la situación.

Cinco días de repertorio

La programación comenzará el lunes con la 'Serenata para trío de cuerda' del compositor húngaro Ernő Dohnányi. El martes, el violonchelista Aldo Mata abordará la sonata 'Arpeggione' de Schubert. El miércoles llegará el trío para piano de Brahms, interpretado por la violinista Alexis Hatch, Aldo Mata y el pianista extremeño Rubén Castillo.

El jueves tendrá especial protagonismo la orquesta de cámara, integrada principalmente por alumnos y reforzada por músicos profesionales. Los jóvenes podrán acompañar a sus profesores en obras de Haydn y Vivaldi, junto a intérpretes como Amarilis Dueñas, Elena Rey y Alejandro Lóriz. El viernes, además de la participación de Cristina Alonso y Manuel Burgueras, el festival concluirá con la sonata para violín y piano de César Franck.

El proyecto afronta una nueva edición dispuesto a seguir creciendo. Durante cinco días, las aulas dejarán paso a los escenarios y las partituras se convertirán en música compartida.

Noticias relacionadas y más

En Cáceres, los jóvenes no solo perfeccionarán su técnica, sino que tendrán la oportunidad de aprender donde realmente se pone a prueba un intérprete, frente al público, junto a los músicos que hoy son sus maestros y mañana pueden convertirse en compañeros de profesión.

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