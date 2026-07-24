Detenido por ordenar a su perro que atacara a dos agentes en la calle Colombia de Cáceres y amenazar a una mujer con una navaja

La Policía Nacional ha detenido en Cáceres a un hombre de 57 años acusado de amenazar a una mujer con una navaja de grandes dimensiones y ordenar a su perro que atacara a los agentes que intervinieron para protegerla. Los dos policías sufrieron heridas y laceraciones por las que necesitaron asistencia sanitaria.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, 21 de julio, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana realizaba labores de prevención en la calle Colombia de la capital cacereña. En un momento determinado, los agentes observaron a un hombre que se encontraba acompañado por un perro de gran tamaño y que empuñaba un arma blanca mientras insultaba y amenazaba a una mujer en plena vía pública.

Intervención

Los policías actuaron de inmediato para poner a salvo a la víctima. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, el sospechoso respondió ordenando directamente al animal que atacara a los agentes.

El perro obedeció las indicaciones de su propietario y se abalanzó contra los dos policías, a los que provocó diversas heridas en varias partes del cuerpo. Ambos tuvieron que recibir posteriormente asistencia sanitaria, aunque no se ha detallado la gravedad de las lesiones.

Detenido

Los agentes consiguieron finalmente reducir y detener al hombre. La Policía Nacional señala que el arrestado mantuvo durante toda la intervención una actitud violenta y de desobediencia y que, durante su traslado a la Comisaría Provincial de Cáceres, también causó daños en el vehículo policial.

Tras la detención, la Policía Nacional y la Policía Local de Cáceres activaron el protocolo previsto para hacerse cargo del animal. El perro fue trasladado al Refugio de Animales San Jorge, donde permanece bajo la supervisión de los responsables municipales de Sanidad Animal.

Al detenido se le atribuyen presuntamente delitos de amenazas graves, atentado contra agente de la autoridad, desobediencia grave y daños en un vehículo policial. Una vez finalizadas las diligencias, fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad.