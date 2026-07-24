Cáceres reúne a una soprano, una cantaora y una cantante pop bajo la melodía del jazz en un concierto solidario

Los Jardines de Pedrillavolverán a llenarse de música este viernes después del arranque protagonizado por Dulce Pontes el pasado 17 de julio. La segunda cita del ciclo propone un viaje diferente: reunir sobre un mismo escenario cuatro voces extremeñas procedentes del swing, el flamenco, el pop y la lírica para llevar sus canciones al terreno de una gran banda de jazz.

La actuación comenzará a las 22:30 horas y tendrá como protagonista a JazzCeres Big Band, que estará acompañada por Aurora Samino, Míriam Cantero, Chloé Bird y Mar Morán. El espectáculo, presentado bajo el nombre de ExtremeJazz, ha sido concebido expresamente para mostrar cómo repertorios y maneras de interpretar aparentemente alejados pueden encontrar un lenguaje común.

No se tratará de una sucesión de intervenciones individuales. Las artistas se integrarán en una propuesta compartida y ajustarán parte de su repertorio a los arreglos de la formación. De esta manera, el público podrá escuchar el swing de Aurora Samino, la raíz flamenca de Míriam Cantero, el universo pop de Chloé Bird y la voz de soprano de Mar Morán desde una perspectiva diferente.

Un encuentro poco habitual

La combinación de cuatro intérpretes con trayectorias tan distintas convierte la actuación en una de las apuestas más particulares de esta edición. Juanlu González, integrante de JazzCeres Big Band, señaló durante la presentación que el grupo buscaba "hacer crecer el proyecto mediante una producción más ambiciosa" y rodeándose de artistas representativas de diferentes ámbitos de la música regional.

El músico incidió además en la necesidad de reconocer con mayor decisión el talento que se genera en Extremadura. Esta cita pretende demostrar que los artistas de la comunidad pueden construir espectáculos sólidos y de calidad sin necesidad de renunciar a sus propios lenguajes. Pedrilla servirá así de escaparate para una creación pensada desde la región y protagonizada íntegramente por intérpretes extremeñas.

Aurora Samino también destacó la singularidad de reunir en una misma noche voces que habitualmente trabajan en circuitos muy diferentes. Esta diversidad permitirá que cada una conserve su identidad, aunque todas deberán salir de su terreno habitual para entrar en el universo sonoro del jazz y del swing.

Cinco euros con destino social

Las entradas anticipadas continúan disponibles en la plataforma Entradium por cinco euros más 0,28 euros de gastos de gestión. Las localidades que queden libres se venderán el mismo viernes en la taquilla del Museo Pedrilla. En este punto únicamente podrá abonarse el importe mediante tarjeta.

El precio simbólico mantiene el carácter accesible de una programación que busca acercar propuestas musicales variadas a públicos diferentes. A ello se suma el componente solidario del ciclo: todo el dinero recaudado se destinará a proyectos impulsados por entidades sociales y organizaciones sin ánimo de lucro.

Los asistentes contarán este año con una barra en la que podrán adquirir agua, refrescos y otras bebidas. Esta incorporación responde a una demanda trasladada por el público en ediciones anteriores y trata de hacer más cómodas unas veladas que coinciden con algunas de las semanas más calurosas del verano cacereño.

Seis viernes en los jardines

La Diputación de Cáceres ha destinado cerca de 125.000 euros a esta nueva edición de Los Conciertos de Pedrilla, integrada por seis actuaciones distribuidas entre el 17 de julio y el 21 de agosto. La programación vuelve a reservar todos los viernes para la música y propone un recorrido que evita centrarse en un único género.

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, defendió el cartel por su diversidad y por la calidad de sus participantes. La oferta incluye fado, flamenco, jazz, pop, sonidos balcánicos, electrónica y música cubana, entre otras influencias. La intención es mantener el ciclo como una de las referencias culturales de las noches estivales de Cáceres.

Un programa que sigue su recorrido

Tras la actuación de ExtremeJazz, el escenario recibirá el 31 de julio a María Toledo, que estrenará en la ciudad las canciones de su nuevo disco, 'María'. El 7 de agosto llegará Toni Zenet con su particular forma de combinar jazz, canción y elegancia interpretativa.

La programación continuará el 14 de agosto con La Trocamba Matanusca y su unión de fanfarria balcánica, swing y electrónica. El cierre se celebrará el día 21 con Septeto Naborí, que llevará hasta Pedrilla los ritmos y la tradición del son cubano.

Sofía Pérez Ramiro

Antes de que lleguen esas citas, los jardines se preparan para una noche construida alrededor del encuentro y la transformación. Cuatro artistas aceptarán el reto de mirar sus propias canciones desde otro lugar, mientras una gran banda tenderá puentes entre estilos que pocas veces coinciden. Pedrilla no será este viernes únicamente un escenario, sino el punto en el que cuatro caminos musicales diferentes aprenderán a avanzar al mismo compás.