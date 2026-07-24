El famoso dj con 300.000 suscriptores en YouTube que actuará este verano en un pueblo de 300 habitantes de Cáceres

Un pueblo de Cáceres va a disfrutar este verano de un gran evento en el que va a participar uno de los djs más famosos del panorama nacional. Se trata de un pequeño municipio del entorno de Las Villuercas que ha logrado la contratación de un importante músico que cuenta con más de 300.000 suscriptores y 100 millones de visualizaciones en YouTube, y miles de seguidores más en redes sociales como Instagram o TikTok.

La noticia saltaba durante el mediodía de este jueves. El ayuntamiento de la localidad comenzaba a hacer oficial los carteles de las celebraciones que iban a tener lugar en la localidad con motivo de la festividad de la Virgen de las Nieves, que se celebrará durante el segundo fin de semana del mes de agosto. El plato fuerte llegó cuando se anunció la fiesta de la noche del viernes.

Robledollano va a acoger el próximo 7 de agosto una de las fiestas más llamativas de la programación estival de la comarca de Villuercas-Ibores-Jara gracias a la presencia de este dj de primer nivel. La contratación ha llamado especialmente la atención por la diferencia entre la dimensión del municipio, que ronda los 300 habitantes, y las cifras que maneja el artista en las plataformas digitales. La población de la localidad podría multiplicarse durante esa noche con la llegada de jóvenes procedentes de otros municipios de la provincia.

Más de 330.000 suscriptores

Óscar Herrera es un DJ y productor natural de Úbeda, en la provincia de Jaén, que ha construido buena parte de su popularidad a través de internet. Su canal de YouTube, 'Oscar Herrera Music', supera actualmente los 331.000 suscriptores y reúne más de 200 vídeos.

Fiestas de Robledollano. / E. P.

En él publica principalmente sesiones de reguetón, música comercial, trap, flamenco y dembow. Algunas de sus mezclas se han convertido en auténticos fenómenos digitales. Su recopilación de canciones de TikTok de 2022 supera los 16 millones de visualizaciones, mientras que varias de sus sesiones de reguetón antiguo y de éxitos del verano acumulan entre tres y seis millones de reproducciones.

El artista mantiene además una intensa actividad y publica nuevas sesiones prácticamente todos los meses. Las correspondientes a los primeros meses de 2026 han alcanzado, en numerosos casos, varios cientos de miles de visualizaciones pocas semanas después de su estreno.

Su música se mueve especialmente entre el reguetón actual, los grandes éxitos comerciales y los temas que se popularizan en redes sociales. Esa combinación le ha permitido reunir a una comunidad de seguidores que también se extiende por plataformas como Instagram y TikTok.