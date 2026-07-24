Hazte Oír se adentra en la batalla por la Cruz de Cáceres y pide a la Junta de Extremadura acelerar su protección

Hazte Oír ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para pedir a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que adopte medidas inmediatas para proteger la Cruz de los Caídos de Cáceres ante la orden del Gobierno central de retirarla de la plaza de América. Ya han conseguido 5.500 y tienen el objetivo de llegar a las 10.000.

La organización reclama que el Ejecutivo autonómico inicie formalmente el expediente para declarar el monumento Bien de Interés Cultural (BIC) y publique la resolución en el Diario Oficial de Extremadura. Este trámite otorgaría a la Cruz una protección provisional mientras se resuelve el procedimiento.

Plazo concedido

La campaña sostiene que el plazo concedido para ejecutar la retirada termina en las próximas semanas y considera que los anuncios realizados hasta ahora por la Junta no son suficientes mientras no exista una resolución oficial. El Gobierno extremeño anunció a principios de julio que estaba recabando informes técnicos de dos historiadores para estudiar los valores urbanísticos, históricos y patrimoniales del monumento, aunque reconoció que la posible declaración como BIC no es un proceso rápido.

Hazte Oír presenta la retirada como un ataque contra la fe cristiana y atribuye la decisión al Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, la orden parte de una resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que incluyó el monumento en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática.

El Ministerio considera que, pese a la eliminación de sus inscripciones originales, la Cruz continúa vinculada a la exaltación del bando sublevado y de la dictadura franquista. El Ayuntamiento de Cáceres rechaza esa interpretación y defiende que el monumento fue resignificado en 1984, cuando se sustituyó la antigua leyenda por la inscripción "La ciudad de Cáceres, en memoria de sus hijos muertos por la patria".

Recursos

El consistorio también ha solicitado la suspensión cautelar de la orden y ha acordado acudir a la Audiencia Nacional después de que fueran rechazados sus recursos administrativos.

La campaña de Hazte Oír llega después de que más de 60 profesionales de la cultura, entre ellos historiadores, profesores, escritores y artistas, firmaran un manifiesto en el que reclaman la retirada de la Cruz y rechazan su declaración como BIC. Los firmantes consideran que carece de la singularidad artística necesaria y recuerdan que fue levantada durante la Guerra Civil como monumento de exaltación franquista.

La controversia enfrenta así al Gobierno central, partidario de aplicar la Ley de Memoria Democrática, con el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura, que defienden su permanencia por su significado actual y por su posible valor patrimonial.