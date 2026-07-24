La influencer Noelia Bonilla elige Cáceres para sus vacaciones de verano: "Cada visita es única y la vivo como la primera vez"

La influencer cacereña Noelia Bonilla ha elegido su tierra natal para dar comienzo a sus vacaciones de verano. Tras varios meses marcados por una intensa agenda de trabajo, colaboraciones y eventos, la creadora de contenido ha regresado a Cáceres, un destino que considera su refugio y el lugar ideal para desconectar. Para Bonilla, poder compartir unos días con su familia y reencontrarse con sus raíces supone un auténtico privilegio, convirtiendo este regreso en una de las citas más especiales del verano.

"Son pocos días, pero los vivo muy intensamente. No se trata de visitar muchos lugares, sino de disfrutarlos y sentirlos con toda la tranquilidad posible. No importa que haya estado en otras ocasiones, ni que haya recorrido antes sus calles y visitado sus monumentos una y otra vez, porque cada visita es única y la disfruto como la primera vez", señala.

Montánchez, un lugar con significado especial

Durante su estancia estival, ha centrado buena parte de sus planes en recorrer algunos de los enclaves más emblemáticos de la provincia de Cáceres. Uno de ellos ha sido Montánchez, una localidad que ocupa un lugar muy especial en su memoria. La influencer reconoce que este pueblo le evoca los recuerdos de su infancia y le transmite una paz y unas emociones difíciles de describir. Pasear por sus calles, descubrir sus productos típicos y visitar su imponente castillo, desde el que se contemplan unas vistas espectaculares, forman parte de una experiencia que considera un auténtico regalo.

Trujillo y la equitación, paradas imprescindibles

Otra de sus paradas imprescindibles ha sido Trujillo, un destino que se ha convertido en una cita obligada cada vez que regresa a Extremadura. Recorrer su casco histórico y disfrutar de la riqueza gastronómica que ofrece la localidad han sido algunos de los momentos más especiales de estos días. Las vacaciones también han dejado espacio para el reencuentro con los amigos en el Club Hípico Monfragüe, un lugar muy ligado a su infancia. Bonilla guarda un especial cariño por este enclave, donde sigue disfrutando del ambiente familiar y de la pasión por la equitación. Entre sus actividades favoritas destaca un paseo a caballo por los alrededores, especialmente por la zona conocida como El Valle, en Sierra de Fuentes, un paraje que continúa siendo uno de sus rincones predilectos.

Cáceres, el broche de oro de sus vacaciones

"La guinda del pastel durante estos días no puede ser otra que mi ciudad, Cáceres. Está repleta de encanto y fascinación. La Ciudad Monumental de Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad, es uno de los conjuntos monumentales más maravillosos que se puedan visitar. Pasear por este lugar junto a mis padres no tiene precio y es un goce para los sentidos. La comida de este día fue en uno de mis restaurantes favoritos de la ciudad, ubicado en el corazón de la Ciudad Monumental, como es el restaurante Torre de Sande, donde además compartí un tiempo con el chef Toño Pérez. Recuerdo que este día ya se vivía en las calles de Cáceres la esperada final del mundial, que se plasmó en una enorme alegría más para un día inolvidable", explica.

Noelia Bonilla junto al chef Toño Pérez. / Cedida por la influencer

Tras unos días de descanso disfrutando de su tierra, Bonilla ha regresado a Madrid con energías renovadas y el recuerdo de unos días marcados por el reencuentro con su familia, sus raíces y algunos de sus lugares favoritos de la provincia de Cáceres. La influencer asegura que esta escapada le ha permitido recargar las pilas y regresar a su rutina con ilusión, aunque ya piensa en una próxima visita para volver a vivir unas experiencias que considera especialmente gratificantes.