Tribunales
Cáceres gana la batalla judicial por el contrato del agua a Canal de Isabel II: de 67 a 9 millones de euros
El consistorio deberá abonar esta cuantía por el reequilibrio del servicio del agua y los contadores, muy lejos de la cantidad exigida por la empresa concesionaria
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres ha respaldado en lo fundamental la postura del ayuntamiento frente a la reclamación económica presentada por Canal de Isabel II por el supuesto desequilibrio financiero de la concesión del Servicio Integral del Agua.
La sentencia, fechada el 21 de julio y conocida este viernes por la Junta de Gobierno Local, establece que el consistorio deberá abonar 8,38 millones de euros por el reequilibrio económico de la concesión. Se trata de la misma cantidad que ya fue aprobada por el pleno municipal en una sesión extraordinaria celebrada en diciembre de 2024.
A esa cifra se añaden otros 614.683 euros correspondientes al alquiler y mantenimiento de los contadores durante el periodo comprendido entre 2015 y 2023. En total, el Ayuntamiento deberá hacer frente a un pago cercano a los nueve millones de euros.
La cantidad queda muy lejos de los más de 67 millones que llegó a reclamar Canal de Isabel II. La empresa concesionaria solicitaba inicialmente 29,63 millones de euros hasta diciembre de 2023 y posteriormente añadió otros 37,6 millones por el periodo restante hasta la finalización del contrato.
Una reclamación desde el inicio de la concesión
El origen del litigio se encuentra en las reclamaciones planteadas por la empresa, que sostenía que la concesión arrastraba un desequilibrio financiero desde sus primeros años y reclamaba al Ayuntamiento una compensación millonaria. El pleno municipal estimó parcialmente la solicitud en diciembre de 2024, aunque estableció un límite máximo de 8,38 millones de euros y aplicó distintas deducciones al considerar desproporcionadas las cantidades planteadas por la concesionaria.
Canal de Isabel II recurrió entonces la decisión municipal ante los tribunales. La resolución dictada ahora por el juzgado cacereño ratifica los principales criterios aplicados por el Ayuntamiento y desestima los aspectos esenciales de las pretensiones económicas de la empresa. De esta forma, la factura para las arcas municipales queda fijada en algo menos de nueve millones, frente a los 67,23 millones que pretendía obtener la concesionaria.
- La fecha más esperada: la Ronda Sur de Cáceres abre al tráfico el próximo lunes tras años de espera
- Las viviendas policiales abandonadas de la avenida de Cervantes en Cáceres: 'Las intervenciones por okupación son recurrentes
- Muere a los 69 años Mati Durán Escudero, condesa viuda de la Camorra
- La profesora que cambió Cáceres por el pueblo más pequeño de la provincia y escribió un libro mientras reformaba una casa de más de cien años
- Una cadena internacional de pizzas aterriza en la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres: ya buscan trabajadores
- La calle de Cáceres que lleva casi seis décadas esperando una salida da el primer paso: 'Es un fondo de saco que no tiene sentido
- La matrícula del coche le delató: 1.000 euros de multa por dejar inodoros en la puerta de un punto limpio de Cáceres
- Un incendio en Cáceres arrasa en apenas media hora una gran parcela entre Aldea Moret y La Cañada