Cáceres gana la batalla judicial por el contrato del agua a Canal de Isabel II: de 67 a 9 millones de euros

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres ha respaldado en lo fundamental la postura del ayuntamiento frente a la reclamación económica presentada por Canal de Isabel II por el supuesto desequilibrio financiero de la concesión del Servicio Integral del Agua.

La sentencia, fechada el 21 de julio y conocida este viernes por la Junta de Gobierno Local, establece que el consistorio deberá abonar 8,38 millones de euros por el reequilibrio económico de la concesión. Se trata de la misma cantidad que ya fue aprobada por el pleno municipal en una sesión extraordinaria celebrada en diciembre de 2024.

A esa cifra se añaden otros 614.683 euros correspondientes al alquiler y mantenimiento de los contadores durante el periodo comprendido entre 2015 y 2023. En total, el Ayuntamiento deberá hacer frente a un pago cercano a los nueve millones de euros.

La cantidad queda muy lejos de los más de 67 millones que llegó a reclamar Canal de Isabel II. La empresa concesionaria solicitaba inicialmente 29,63 millones de euros hasta diciembre de 2023 y posteriormente añadió otros 37,6 millones por el periodo restante hasta la finalización del contrato.

Una reclamación desde el inicio de la concesión

El origen del litigio se encuentra en las reclamaciones planteadas por la empresa, que sostenía que la concesión arrastraba un desequilibrio financiero desde sus primeros años y reclamaba al Ayuntamiento una compensación millonaria. El pleno municipal estimó parcialmente la solicitud en diciembre de 2024, aunque estableció un límite máximo de 8,38 millones de euros y aplicó distintas deducciones al considerar desproporcionadas las cantidades planteadas por la concesionaria.

Canal de Isabel II recurrió entonces la decisión municipal ante los tribunales. La resolución dictada ahora por el juzgado cacereño ratifica los principales criterios aplicados por el Ayuntamiento y desestima los aspectos esenciales de las pretensiones económicas de la empresa. De esta forma, la factura para las arcas municipales queda fijada en algo menos de nueve millones, frente a los 67,23 millones que pretendía obtener la concesionaria.