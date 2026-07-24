La música en directo de Alma Simón y Lete Truque llega al Gran Hotel Don Manuel de Cáceres

Tres opciones muy diversas para disfrutar de la ciudad.

Una velada musical con Alma Simón y Lete Truque

La terraza del Gran Hotel Don Manuel de Cáceres se convertirá en escenario de una velada musical protagonizada por Alma Simón y Lete Truque, una cita que promete combinar sensibilidad, elegancia y talento en directo. El público podrá disfrutar de la voz y la delicadeza interpretativa de Alma Simón, acompañada por la experiencia y el saber hacer de Lete Truque a las cuerdas. Una propuesta pensada para vivir la música en un entorno único y disfrutar de una noche especial en pleno corazón de Cáceres. La cita invita a dejarse llevar por una combinación de melodías, emoción y calidad artística en una terraza que volverá a ser punto de encuentro para los amantes de la música en directo.

La FEXME impulsa un curso para avanzar en la práctica del descenso de barrancos

La Federación Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME) ha puesto en marcha un nuevo curso dirigido a deportistas que ya cuentan con experiencia en el descenso de barrancos y quieren seguir progresando en esta modalidad.

La formación permitirá a los participantes perfeccionar sus conocimientos de la mano de técnicos especializados, adquirir nuevas herramientas y practicar técnicas que les aportarán mayor seguridad y confianza para afrontar actividades de mayor dificultad. El curso está orientado a consolidar y ampliar la autonomía de los barranquistas, en una disciplina deportiva que combina aventura, naturaleza y técnica, pero que también requiere una preparación adecuada para afrontar sus riesgos. La selección de los alumnos se realizará por riguroso orden de inscripción hasta completar las plazas disponibles.

Ángel Martín llega al Palacio de Congresos de Cáceres con su espectáculo 'Somos Monos'

El humorista y comunicador Ángel Martín visitará Cáceres el próximo 4 de octubre de 2026 con su nuevo espectáculo 'Somos Monos', una propuesta cargada de humor, reflexión y su particular manera de analizar la realidad. La cita tendrá lugar a las 18.00 horas en el Palacio de Congresos de Cáceres, donde el público podrá disfrutar de uno de los rostros más reconocidos del panorama humorístico nacional. Las entradas ya están disponibles con un precio de 22 euros, ofreciendo la oportunidad de vivir en directo un espectáculo que combina ironía, actualidad y el estilo único de Ángel Martín sobre el escenario.