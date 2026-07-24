El Polígono Ganadero de Cáceres gana tiempo para analizar el plan que ordenará sus viviendas y negocios

El Ayuntamiento de Cáceres ha ampliado hasta el próximo 25 de agosto el periodo de información pública del Plan Especial de Regeneración del Polígono Ganadero. La decisión supone prolongar en 22 días el plazo inicialmente concedido para consultar el documento y presentar alegaciones.

La ampliación ha sido acordada por resolución de Alcaldía del pasado 17 de julio y aparece publicada este jueves en el Diario Oficial de Extremadura. El motivo es la solicitud planteada por la nueva junta directiva del Polígono Ganadero, que pidió disponer de más tiempo para estudiar y analizar el contenido del plan.

Ordenación

El documento trata de ordenar y regularizar urbanísticamente un ámbito situado al norte de Cáceres que ocupa aproximadamente 110 hectáreas. Los trabajos realizados para su elaboración identifican 433 parcelas reales, en las que actualmente conviven viviendas, naves, talleres, almacenes, actividades económicas y espacios dedicados al cuidado de animales.

El Polígono Ganadero nació a comienzos de la década de 1980 para trasladar fuera del casco urbano los establos y vaquerías que existían, principalmente, en el entorno de la Ribera del Marco. Sin embargo, su urbanización quedó incompleta y, con el paso de los años, el enclave fue incorporando construcciones y usos residenciales sin que se resolviera definitivamente su situación urbanística.

Actividades económicas

El plan reconoce esa realidad y propone compatibilizar las actividades económicas con el uso residencial vinculado al carácter agropecuario del ámbito. La capacidad máxima prevista alcanza las 400 viviendas unifamiliares aisladas, con una parcela mínima de 900 metros cuadrados para futuras segregaciones.

La actuación contempla también la mejora de los accesos y las calles, la creación de acerados, la instalación de alumbrado público, el soterramiento de los tendidos eléctricos y la renovación de la red de abastecimiento de agua.

Red de saneamiento

Uno de los principales cambios será la construcción de una red separativa de saneamiento, con conducciones diferenciadas para aguas pluviales y residuales. El proyecto prevé tres estaciones de bombeo para llevar las aguas residuales hasta la red general y la depuradora de la Ribera del Marco.

Una vez concluido el periodo de exposición pública, el ayuntamiento deberá estudiar las alegaciones recibidas y continuar la tramitación administrativa del Plan Especial antes de su aprobación definitiva por el pleno municipal.