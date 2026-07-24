"Nos queremos infinito": la pequeña Alba celebra con sus abuelos y una tortilla de patatas su día más especial en el campamento de Cáceres

Una tortilla de patatas, una chapa hecha a mano y un cariño "infinito". Con esos ingredientes ha celebrado Alba el Día de los Abuelos junto a Tere y Nemesio, que este viernes han cambiado su rutina habitual para acompañar a su nieta en el campamento urbano de verano del Ayuntamiento de Cáceres.

Los tres han llegado juntos, como tantas otras mañanas, aunque esta vez los abuelos no se han limitado a dejar a la pequeña en la puerta. El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (Imas) ha abierto los tres campamentos urbanos a los mayores para convertirlos en protagonistas de una jornada de convivencia con sus nietos.

Una chapa

"Nos dijeron que hoy teníamos que venir con ella y aquí estamos. Ha sido estupendo", explicaba Tere mientras Alba mostraba orgullosa una chapa que había preparado durante las actividades. Sobre ella podía leerse un mensaje sencillo: "Abuela y abuelo, os amo", acompañado de varios corazones.

Galería | Así fue el Día de los Abuelos en los campamentos de verano de Cáceres /

"Lo ha hecho mi niña, así que tú verás. Esto es un recuerdo para siempre", señalaba emocionada la abuela. La pequeña había incluido a los dos en el regalo, aunque solo le habían permitido elaborar una chapa. "Ha puesto al abuelo y a la abuela", destacaba Tere.

Alba es la menor de cuatro nietos. Tiene un hermano, Víctor, que estos días se encuentra en un campamento scout, y otras dos primas, Claudia y Daniela. Es también una de las que más tiempo pasa con sus abuelos, ya que sus padres trabajan durante el verano.

La acompañan cada mañana

Tere y Nemesio son quienes la llevan cada mañana al campamento y quienes comparten con ella buena parte de las jornadas estivales. "Estamos mucho con ella porque sus padres lo necesitan. Las madres de las otras niñas son profesoras y tienen vacaciones en las mismas fechas, pero los padres de Alba trabajan", relataban.

Una de sus actividades favoritas cuando está con ellos es ir al campo, en una finca cercana a Cáceres, donde disfruta especialmente del agua. "Es como un carpín, está todo el día en el agua", bromeaba su abuelo. La pequeña lo confirmaba sin dudar: "Me encanta".

Pero si hay algo que Alba valora especialmente de su abuela es su tortilla de patatas. Para participar en la jornada, la niña había pedido que llevaran una porque, según aseguraba, es "la mejor de todas", incluso mejor que la de su madre.

Una mañana para guardar

La llegada al campamento ha resultado especialmente emotiva para los abuelos. "Cuando hemos entrado y hemos visto todo preparado, la verdad es que me ha dado mucha emoción", reconocía Tere. "Que mi niña quiera que vengamos a acompañarla y que ella esté contenta y feliz hace que nosotros también lo estemos".

Cuando se les pregunta cuánto se quieren, la respuesta familiar está perfectamente ensayada. "Infinito", proclama Alba. "Infinito", repiten sus abuelos. La historia de Alba, Tere y Nemesio se ha repetido este viernes en los tres campamentos urbanos organizados por el Ayuntamiento de Cáceres, en los que participan alrededor de 600 niños y niñas de entre 5 y 12 años.

Anfitriones

Los menores han ejercido como anfitriones y han recibido a sus abuelos en los espacios donde pasan buena parte del verano. Durante la mañana han elaborado dibujos, chapas y diferentes manualidades para expresarles su cariño, y los mayores han recibido diplomas individuales en reconocimiento a su dedicación, su apoyo y el papel que desempeñan dentro de las familias.

La concejala responsable del área, Jacobi Ceballos, ha destacado que el objetivo era "tender puentes entre generaciones" y ofrecer a mayores y pequeños una mañana de convivencia, complicidad y afecto. "Los abuelos y las abuelas representan una figura vital en el cuidado, el acompañamiento emocional y la transmisión de valores hacia los más pequeños", ha señalado.

La jornada ha terminado con un tentempié de refrescos, dulces y aperitivos. En el caso de Alba, también con la tortilla de patatas de su abuela y con una chapa que Tere y Nemesio guardarán como prueba de que el cariño entre los tres, como ellos mismos aseguran, es "infinito".