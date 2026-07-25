Más de 100 profesionales de la cultura respaldan la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres

Más de un centenar de profesionales de la cultura y de otros ámbitos han suscrito un manifiesto en el que reclaman la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres y muestran su rechazo a que el monumento pueda ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC). La iniciativa, impulsada por un colectivo de profesionales del sector cultural, defiende que el enclave, situado en la plaza de América, constituye un símbolo del franquismo y sostiene que su permanencia incumple la Ley de Memoria Democrática.

Según han informado los promotores, el manifiesto ha superado ya las 100 firmas de músicos, escritores, investigadores, docentes, actores, artistas plásticos, gestores culturales y profesionales de otras disciplinas. Aunque la campaña se puso en marcha dirigida exclusivamente al ámbito cultural, en los últimos días también está recibiendo adhesiones de personas pertenecientes a otros sectores profesionales de la ciudad.

La Cruz de los Caídos de Cáceres con su actual leyenda. / EP

Entre los firmantes figuran nombres como los cantautores Luis Pastor, Sergio Gómez, 'El Gato con Jotas', y Pilar Boyero; la escritora Inma Chacón; el actor Juan Antonio Lumbreras; el profesor de la Universidad de Extremadura Miguel Ángel Lama; o el cronista oficial de Cáceres Fernando Jiménez Berrocal.

La lista también incluye a escritores como Juan Manuel Barrado, Antonio Orihuela, Matías Escalera, Antonio Crespo Massieu y Teresa Galeote Dalama; poetas como Ada Salas, Ana Pérez Cañamares, Luciano Feria Hurtado, Jorge Riechmann e Irene Sánchez Carrón; además de historiadores como César Rina, José María Lama, José Hinojosa Durán y Obdulia Vélez, junto a profesores universitarios, músicos, pintores, escultores, dramaturgos y gestores culturales.

Entre las incorporaciones más recientes comunicadas por la organización se encuentran el músico Sergio Gómez ('El Gato con Jotas'), el profesor, editor y director del Festival de Cine Español de Cáceres Paco Rebollo, la música Fernanda Valdés y el profesor Francisco Javier Amaya.

Rechazo a la protección del monumento

En el documento, los firmantes sostienen que la Cruz de los Caídos, inaugurada el 10 de mayo de 1938 por Pilar Primo de Rivera, fue concebida desde su origen como un elemento de propaganda del régimen franquista y, por tanto, consideran que su conservación vulnera la legislación vigente en materia de memoria democrática.

Asimismo, rechazan que el monumento pueda identificarse con un símbolo religioso. A su juicio, la dictadura utilizó la iconografía católica como un "escudo" para ocultar su carácter político e ideológico.

Galería | Decenas de personas rezan un rosario por la Cruz de los Caídos en Cáceres / Pablo Parra

El manifiesto también niega que la Cruz reúna valores artísticos o patrimoniales suficientes para justificar su declaración como Bien de Interés Cultural. En este sentido, los firmantes consideran que Cáceres cuenta con un patrimonio de relevancia internacional, como las cuevas de Maltravieso o el Museo Helga de Alvear, muy alejado del valor que atribuyen al monumento.

"Un símbolo del franquismo"

El escrito concluye defendiendo la retirada inmediata de la Cruz de los Caídos al considerar que representa "un símbolo del franquismo" impropio, señalan, de una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad, lleva cerca de cincuenta años de democracia y aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.

Los impulsores del manifiesto sostienen además que la ciudad ha evolucionado urbanísticamente en numerosas ocasiones a lo largo de su historia y rechazan el argumento de que el monumento forme parte de la identidad de Cáceres, defendiendo que su retirada supondría un paso más dentro de esa evolución.