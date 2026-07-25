El Ayuntamiento de Cáceres gestionará el millón de euros para redactar el plan de modernización de Capellanías y ejecutar una primera fase de obras

El Ayuntamiento de Cáceres será el encargado de gestionar íntegramente el millón de euros consignado para impulsar la modernización del polígono industrial de Las Capellanías. La inversión, anunciada por el alcalde Rafa Mateos el pasado mes de marzo, permitirá licitar la redacción de un proyecto integral de renovación de las infraestructuras y ejecutar una primera fase de las obras, según ha confirmado la presidenta de Apilca (Asociación del Polígono Industrial de Capellanías), Emilia Casado.

La decisión despeja una de las principales incógnitas sobre el destino de la partida presupuestaria. Será el propio consistorio, a través de sus servicios técnicos, quien saque a licitación la redacción del proyecto y gestione la totalidad de los fondos, mientras que Apilca participará únicamente en la mesa de trabajo para trasladar las prioridades del tejido empresarial.

Compromiso

La presidenta de la asociación empresarial señala que el compromiso adquirido con el equipo de Gobierno pasa por que el procedimiento administrativo avance durante los próximos meses y poder mantener una nueva reunión en septiembre para conocer el estado de la licitación.

Según las primeras estimaciones que maneja Apilca, la redacción del proyecto podría rondar los 400.000 euros, lo que dejaría margen suficiente para acometer una primera fase de ejecución dentro del mismo millón de euros. No obstante, insiste en que será la empresa adjudicataria la que determine finalmente el alcance económico de la actuación.

El objetivo es elaborar un documento técnico que permita definir las necesidades reales de un polígono con más de medio siglo de antigüedad y planificar una modernización integral de sus infraestructuras.

Capellanías

"Somos conscientes de que Capellanías es un polígono completamente implantado y eso condiciona cualquier actuación. Lo importante es que los técnicos determinen cuáles son las prioridades y hasta dónde llega realmente la inversión necesaria", señala Casado.

Aunque en anteriores estimaciones se había hablado de una inversión global de entre siete y ocho millones de euros para transformar completamente el área industrial, desde Apilca prefieren esperar al resultado del estudio técnico antes de fijar una cifra definitiva.

"No sabemos si serán tres, cinco u ocho millones. Lo importante es arrancar cuanto antes y disponer de un proyecto que permita ir ejecutando actuaciones por fases conforme se obtengan nuevas partidas económicas", añade.

Reordenación del tráfico tras el asfaltado

Mientras se avanza en la planificación de la gran modernización, el polígono ya ha comenzado a experimentar cambios visibles en su movilidad. Aprovechando las obras de asfaltado realizadas recientemente en la calle Molineros y otras vías adyacentes, el ayuntamiento ha modificado el sentido de circulación de varias calles para mejorar la seguridad vial.

La actuación responde a una petición realizada por las empresas instaladas en la zona, que venían denunciando numerosos conflictos de tráfico. El principal problema se concentraba en la calle Molineros, donde era habitual que algunos conductores accedieran en dirección prohibida, generando situaciones de riesgo. "Las empresas nos trasladaron esas quejas y solicitamos un cambio de sentido de esa calle", explica Casado.

La modificación ha obligado a reorganizar también otras dos vías para mantener los accesos y mejorar la circulación en uno de los cruces que registraba accidentes, algunos de ellos de consideración. La propuesta fue analizada por la Policía Local y finalmente se ejecutó aprovechando las obras de asfaltado para minimizar las afecciones al tráfico.

Actuaciones ya ejecutadas

La reorganización del tráfico se suma a otras mejoras realizadas durante los últimos meses en Capellanías y que el alcalde, Rafa Mateos, ha reivindicado como muestra del compromiso municipal con el polígono.

Entre ellas destaca la implantación del servicio de recogida de residuos puerta a puerta, una medida que, según el regidor, ha permitido mejorar notablemente la imagen del área industrial. También se han llevado a cabo trabajos intensivos de poda y desbroce en las calles del polígono, además de finalizar la construcción del carril bici y la senda peatonal que conectan el área empresarial con el casco urbano.

Asimismo, el ayuntamiento ha ejecutado una campaña de asfaltado en diferentes calles con una inversión superior a los 200.000 euros, actuación que ha servido también para implantar la nueva ordenación del tráfico.

Pendientes de septiembre

Desde Apilca valoran especialmente el cambio de actitud mostrado por el actual equipo de Gobierno respecto a las demandas históricas del polígono. "Después de cuarenta o cincuenta años reclamando mejoras, Rafa Mateos es el primer alcalde que demuestra interés y ganas de hacer cosas", sostiene Casado.

La asociación empresarial considera que el proyecto de modernización constituye la actuación más importante para el futuro de Capellanías, ya que permitirá disponer, por primera vez, de una hoja de ruta técnica que sirva para ejecutar las inversiones necesarias de manera progresiva durante los próximos años.