Los bomberos de Cáceres sofocan rápidamente unos palés ardiendo en el polígono de Las Capellanías

Un pequeño incendio declarado en la mañana de este sábado en el polígono industrial de Las Capellanías, en Cáceres, ha obligado a intervenir a los bomberos del Servicio Provincial de Extinción y Prevención de Incendios (SEPEI). Aunque las llamas han generado momentos de inquietud entre propietarios de naves y trabajadores de la zona, el fuego quedó rápidamente controlado y no llegó a causar daños de consideración.

El incendio se originó en un grupo de palés situados en un espacio próximo a la calle Alpargateros. Por el momento se desconoce el origen del fuego, aunque todo apunta a que comenzó entre la basura acumulada en el lugar.

La rápida actuación de los efectivos desplazados evitó que las llamas se propagaran a las naves cercanas, una posibilidad que preocupó a quienes se encontraban en el polígono cuando comenzó el incendio.

Actuación de los bomberos, en Capellanías. / Carlos Gil

"Estaba en mi nave y escuché un ruido extraño. He salido y me he encontrado esto ardiendo", relata uno de los propietarios de la zona. Según explica, fueron varios pequeños estallidos los que llamaron su atención y le hicieron salir al exterior.

A su juicio, el fuego pudo iniciarse de forma fortuita. "Alguna botella de cristal seguramente", apunta mientras observa la actuación.

Una semana marcada por los incendios

Aunque el incendio de Las Capellanías ha tenido escasa entidad, se suma a una sucesión de fuegos que mantienen en alerta a la ciudad desde hace días. Si no se contabiliza el incendio declarado este viernes en Las Viñas, junto a Arroyo de la Luz, este es ya el quinto incendio registrado en poco más de una semana en distintos puntos del término municipal de Cáceres.

La cadena comenzó el pasado viernes con un incendio en la zona de Vegas del Mocho. El martes se declaró otro entre La Cañada y Aldea Moret; el miércoles las llamas afectaron al entorno del Pasarón; el jueves se produjo otro incendio junto a la Ribera del Marco; el viernes el fuego volvió a hacer acto de presencia en Las Viñas, donde llegó a cercar varias viviendas y obligó a movilizar un amplio dispositivo de emergencias; y este sábado, aunque de mucha menor magnitud, el incendio se trasladó hasta el polígono de Las Capellanías.

El Periódico Extremadura

El desbroce, clave para frenar las llamas

La sucesión de incendios vuelve a poner el foco sobre la importancia de mantener limpias las parcelas, especialmente en las zonas periurbanas donde conviven viviendas, explotaciones agrícolas e industriales y amplias superficies de vegetación seca.

Precisamente, tras el incendio de Las Viñas, varios vecinos denunciaban que, pese a haber desbrozado sus propias fincas, acabaron viendo cómo las llamas alcanzaban sus propiedades debido al estado de abandono de parcelas colindantes. "Tú limpias la tuya, pero si alrededor está todo lleno de maleza, el fuego acaba llegando igual", lamentaba una de las afectadas, que vio cómo el incendio rodeó prácticamente su vivienda.

Galería | Las Viñas de Arroyo de la Luz, el día después del incendio / Carlos Gil

Los propietarios reclaman desde hace años un mayor control sobre los terrenos que permanecen sin limpiar, convencidos de que el mantenimiento individual resulta insuficiente cuando las fincas próximas acumulan abundante vegetación seca. Una situación que, aseguran, se repite verano tras verano y que incrementa notablemente el riesgo de propagación de las llamas.

Fuentes del SEPEI restan importancia al alcance del incendio registrado este sábado en Las Capellanías, que quedó sofocado en pocos minutos. Sin embargo, la frecuencia con la que se están produciendo estos episodios preocupa tanto a los servicios de emergencia como a numerosos vecinos, que observan con inquietud cómo prácticamente cada jornada se registra un nuevo aviso.

Con las altas temperaturas, la vegetación seca y el viento como principales aliados del fuego, el temor es que alguno de estos incendios termine teniendo consecuencias mucho más graves.