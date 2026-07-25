Bomberos de la Diputación de Cáceres se desplazan a Ávila para proteger los pueblos afectados por el incendio

Bomberos del SEPEI de la Diputación de Cáceres se han desplazado este sábado hasta la provincia de Ávila para colaborar en la defensa de los municipios afectados por el incendio forestal de Burgohondo.

Los efectivos han partido a las 6.30 horas a petición del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Ávila, que ha solicitado apoyo ante la evolución de las llamas.

El dispositivo movilizado por la institución cacereña está formado por un jefe de salida y cuatro conductores bomberos, además de una bomba rural pesada y un vehículo de mando.

La Diputación ha precisado que los efectivos colaborarán en las tareas de protección de los municipios afectados, pero no participarán directamente en la extinción del incendio forestal, una competencia que corresponde a las comunidades autónomas.

El despliegue se realiza en el marco de la orden del Ministerio del Interior que declara la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila como consecuencia de los incendios forestales.

Infoex

Caber recordar que la Junta de Extremadura también envió este viernes medios humanos y materiales del Plan Infoex para colaborar en los incendios que afectan a Madrid y Castilla y León, especialmente a la provincia de Ávila.

El dispositivo extremeño está compuesto por dos unidades terrestres de bomberos forestales, un agente del Medio Natural, un coordinador de zona y dos aviones anfibios.

También se ha movilizado un equipo de maquinaria pesada formado por una góndola, un bulldozer y un vehículo auxiliar de apoyo.

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Los recursos del Plan Infoex trabajarán en las zonas que determine el Mando Operativo Integrado, encargado de coordinar la emergencia y distribuir los medios en función de las necesidades de cada incendio.