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Agenda cultural

Cáceres impulsa un voluntariado en Francia para jóvenes: 10 meses de aprendizaje y nuevas experiencias en La Roche-sur-Yon

La ciudad francesa hermanada con Cáceres ofrece a un joven de entre 20 y 25 años una estancia de diez meses con alojamiento, ayuda económica y participación en proyectos europeos

Roche Sur Yon (Francia).

Roche Sur Yon (Francia). / Cedida

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Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Diversas propuestas culturales en Cáceres.

Voluntariado internacional en La Roche-sur-Yon para jóvenes de la ciudad

El Ayuntamiento de Cáceres, en colaboración con la ciudad francesa de La Roche-sur-Yon, hermanada con la capital cacereña, ha lanzado una convocatoria para que una persona joven pueda participar en un programa de voluntariado durante diez meses en el Servicio de Relaciones Internacionales de esta localidad francesa.

La iniciativa, dirigida a jóvenes de entre 20 y 25 años con un nivel mínimo de francés B1, se desarrollará desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 30 de junio de 2027 y permitirá formar parte de distintos proyectos de cooperación entre ambas ciudades. La persona seleccionada colaborará en la organización de eventos internacionales como el Mes de Europa, los ErasmusDays o diferentes encuentros entre ciudades, además de participar en actividades de sensibilización europea dirigidas a todos los públicos a través de charlas, talleres, juegos didácticos y propuestas educativas y culturales.

El programa ofrece una compensación económica de 614 euros mensuales y alojamiento gratuito en un piso compartido, con los gastos de agua y luz incluidos. Además, el participante contará con clases de francés adaptadas a su nivel para facilitar su integración lingüística y cultural. El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres, Jaime Jabato, ha destacado la importancia de esta oportunidad para los jóvenes cacereños, ya que, según ha señalado, permitirá "aprender un idioma, compartir experiencias con los vecinos y vecinas de nuestra ciudad hermana y participar en el desarrollo de proyectos y eventos", además de contribuir a mejorar su formación y trayectoria profesional.

Selvajes llega al Corral de las Cigüeñas

La banda madrileña Selvajes será protagonista este sábado de una cita musical en el Corral de las Cigüeñas de Cáceres, donde presentará su potente directo entre melodías pegadizas, riffs contundentes y letras cargadas de emoción. El quinteto irrumpió en la escena madrileña en 2021 y, desde entonces, ha construido una identidad propia dentro del indie rock en español, conectando con el público gracias a unas actuaciones llenas de energía y pasión.

Noticias relacionadas y más

En su trayectoria destacan hitos como el sold out en la Sala Siroco de Madrid y su aparición en directo en el programa 'La Resistencia' (Movistar+). En 2024 publicaron el single 'Ernesto Sevilla', que alcanzó una gran repercusión tras su paso por el programa y las redes sociales. La formación continúa creciendo con su último trabajo, 'El Despegue', un mixtape/LP grabado en los estudios Moby Dick de Madrid y publicado en junio de 2025, con el que consolidan su apuesta por un sonido propio y lleno de personalidad. El concierto comenzará a las 20.00 horas, dentro de la programación musical del espacio cacereño.

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