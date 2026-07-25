Cáceres suma nuevos planes de ocio: deporte de aventura con la FEXME y cultura en familia con una visita al museo

Opciones culturales en la ciudad.

La FEXME convoca la selección extremeña de barrancos para el Campeonato de España

La Federación Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME), a través de su Área de Barrancos, ha convocado el proceso selectivo para formar la Selección Extremeña de Barrancos 2026, el equipo que representará a Extremadura en el próximo Campeonato de España de Barrancos.

La prueba de selección tendrá lugar este 26 de julio de 2026 en Jerte (Cáceres) y de ella saldrán las tres parejas, seis deportistas en total, que integrarán la selección autonómica. El proceso se desarrollará sobre un recorrido de barranco diseñado específicamente para la competición y seguirá los criterios establecidos en el Reglamento de Competición de Barrancos de la FEDME. La clasificación final tendrá en cuenta aspectos como la velocidad, la técnica, la ejecución de maniobras y la seguridad durante toda la progresión.

Las tres parejas con mejor puntuación serán las elegidas para representar a la FEXME en el Campeonato de España. Las personas interesadas en participar deberán formalizar su inscripción enviando un correo a barrancos@fexme.com con los datos personales de ambos integrantes de la pareja y un teléfono de contacto. Todos los participantes deberán acudir con el material obligatorio establecido por la organización, que incluye equipamiento específico de barranquismo, elementos de seguridad, cuerda homologada y el resto de medios necesarios para afrontar la prueba con garantías.

El Palacio abre sus puertas a las familias con una visita cultural llena de juegos y aprendizaje

Este domingo a las 12.00 horas, las familias tienen una nueva oportunidad para disfrutar de una experiencia diferente que combina historia, cultura y diversión en el museo. La actividad, pensada especialmente para compartir con los más pequeños, propone descubrir el palacio y sus principales obras de arte a través de un cuaderno de actividades diseñado para niños. Mediante retos adaptados a su edad, los participantes podrán conocer cómo era la vida de las familias nobles mientras aprenden de una forma amena y participativa. El equipo de mediación del museo acompañará a los visitantes durante la jornada para resolver dudas y facilitar una experiencia cercana y enriquecedora para toda la familia. Además, la actividad será gratuita para abuelos que acudan acompañados de sus nietos.