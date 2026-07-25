Cáceres vuelve a convertirse en escenario de televisión: la cadena Hilton grabará una campaña publicitaria en la parte antigua

El Hotel Hilton de Cáceres acogerá el próximo 1 de agosto el rodaje de una campaña publicitaria internacional para la cadena hotelera. La producción, que correrá a cargo de 'Mamma Team Productions, S. L', se desarrollará principalmente en el interior del establecimiento, aunque también incluirá escenas en algunos de los enclaves más emblemáticos del casco histórico, como la plaza de Santiago, la calle Zapatería y la Plaza Mayor.

La grabación supondrá una nueva proyección internacional para el establecimiento, que abrió sus puertas en septiembre de 2025 tras dos años y medio de obras y siete años de tramitación, convirtiéndose en el primer hotel de la cadena Hilton en Extremadura.

El hotel dispone de 73 habitaciones, distribuidas en 56 estándar, 12 superiores y cinco suites, además de spa, restaurante, bar y una terraza rooftop, estos tres últimos espacios abiertos también al público que no se aloja en el establecimiento.

La cocina como nexo entre dos continentes

Uno de los principales atractivos es el Bar Virú, mientras que la oferta gastronómica corre a cargo del restaurante Mamay Aldana, dirigido por el chef Antonio Manuel Céspedes Rodríguez. Su propuesta combina productos de la gastronomía extremeña, como el cerdo ibérico, con ingredientes de origen peruano, como el ají o el chocolate, en una carta inspirada en el intercambio cultural entre Extremadura y América durante el siglo XVI.

Esa misma idea está presente en el conjunto del hotel, ubicado en la antigua residencia de Francisco de Godoy, fundador de Lima y lugarteniente de Francisco Pizarro. La decoración mezcla referencias a las antiguas haciendas peruanas con elementos de la artesanía extremeña, como los murales cerámicos elaborados por la artista Marta Barroso o las tradicionales gorras de Montehermoso. En el patio interior destacan también rosetones procedentes de Venecia, mientras que las habitaciones más exclusivas conservan materiales nobles como la piedra y la madera.

Paisajismo inspirado en Lima

Los jardines, diseñados por Álvaro de la Rosa, combinan especies autóctonas con plantas americanas para recrear los jardines limeños de los siglos XVI y XVII. Además, se riegan de forma natural con agua que brota de la roca del subsuelo de Cáceres.

Desde su inauguración, el establecimiento ha orientado buena parte de su oferta al turismo internacional, con habitaciones cuyos precios parten de 140 euros por noche en las categorías más económicas y alcanzan entre 200 y 300 euros en las suites, dependiendo de la temporada y del día de la semana. La elección del Hilton de Cáceres y de varios espacios del centro histórico como escenario de esta campaña publicitaria internacional contribuirá a reforzar la proyección de la ciudad y de uno de sus establecimientos hoteleros más singulares.