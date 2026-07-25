Los nombres que engrandecieron la ciudad de Cáceres sin haber nacido en ella

Afortunadamente, en la actualidad, Cáceres es una ciudad Universalmente conocida. Desde nuestra particular opinión, este ha sido un logro de muchos años de trabajo, pero sobre todo de muchas personas que durante gran parte de sus vidas emplearon todo su esfuerzo para aportar a nuestra ciudad cuanto sabían y pudieron a cambio de nada.

Cierto es que, a las alturas del siglo XXI que nos encontramos, seguimos teniendo muchas carencias en comparación con otras ciudades, ello a pesar del titulo de Patrimonio de la Humanidad desde 1986 y la aspiración que tenemos a Capital Cultural Europea. Pero hoy vamos a dejar esto de lado, pues es más que evidente a los ojos de quienes vivimos en ella, y nos vamos a dedicar a recordar a muchas personas que, sin haber nacido en esta magnífica urbe, la han querido como un cacerense más.

Repasando a vuela pluma la vida de un limitado grupo de ilustres ciudadanos, queremos homenajear a todos, los mencionados y los anónimos. Cáceres, además de ser una villa y posterior ciudad donde estuvieron conviviendo las tres religiones y culturas de nuestra civilización durante mucho tiempo (cristiana, musulmana y hebrea), siempre ha acogido a toda persona que se ha asentado en ella para aportar su granito de arena, lo que viene ocurriendo hasta nuestros días.

Somos conscientes que quién lea estas líneas puede afirmar que faltan algunos o muchos "ilustres", pero insistimos que esta es una pequeña muestra y un sentido recuerdo para todos, ciudadanos de todos los tiempos, desde que Cáceres es reconocida como población.

Para comenzar este justo reconocimiento histórico, nada mejor que hacerlo con Lucio Cornelio Balbo "el menor", natural de Cádiz, que, según la tradición, tuvo mucho que ver con la fundación de Norba (Cáceres) y fue nombrado nuestro primer patrono. Recordemos la lápida que se encontró en el año 1930, cuando se estaban realizando unas importantes obras entre las torres del Horno y la Yerba, próximas al edificio Consistorial, en el titulado Foro de los Balbos, y que actualmente se encuentra expuesta en el Museo Provincia. Se trata de una inscripción honorifica.

Podemos continuar con la figura de don Pedro García de Galarza (1538-1603), obispo que fue de nuestra diócesis, nacido en la localidad de Bonilla, de la provincia de Cuenca. Una gran figura que, viviendo en un tiempo muy complicado, realizó una magnifica labor religiosa en nuestra ciudad, pero también cultural; destacamos su obra “Controversia sobre la clausura de monjas”, donde pone fin a la vida que hasta el momento llevaban las religiosas de los tres conventos existentes en nuestra ciudad. Con un peso especifico en Roma, pero también en la Corte y, en especial, con Felipe II. Un gran mecenas que supo trabajar por nuestra ciudad, gran orador, probado teólogo y filosofo, dejándonos una veintena de obras manuscritas.

Como no incluir aquí a Francisco de Paniagua (1588-1636), natural de Casas de Millán, quién en 1600 llega a esta Villa solicitando limosna para levantar una ermita y dar devoción pública en la Sierra de la Mosca a una pequeña imagen que trae consigo. Con el paso de los años, tan bendita imagen se convierte en la Santísima Virgen de la Montaña, Patrona de nuestra ciudad.

Y que decir de Tomás de la Huerta (XVI-XVII), nacido en Ciudad Rodrigo, y que fue el autor de la impresionante talla de Jesús Nazareno, de gran devoción aquí en nuestra ciudad, y que procesiona cada Semana Santa.

Don Rafael Lucenqui Martínez (1807-1872), nacido en la ciudad de Badajoz, y a pesar de que de muy joven ingresó en la milicia, muy pronto descubrió su afición a la pintura, dominando el oleo y el fresco, pero además mostró mucho interés por el mundo de la fotografía; lástima que de esta ultima faceta se conserven en la actualidad pocas obras. Sin embargo, de pintura, tanto en nuestra ciudad como en la provincia, nos quedan algunos trabajos.

Seguimos con don Felipe León Guerra (1807-1890), procedente de la localidad de Sierra de Fuentes, gran estudioso de las inscripciones y lapidas antiguas locales, así como de toda la provincia; colaboró con inminentes arqueológicos e historiadores nacionales, dejándonos varias obras escritas.

Don Vicente Barrantes Moreno (1829-1898), natural de Badajoz, destaca como colaborador literario y crítico de la política de la época en una decena de revistas y publicaciones de aquel tiempo, con estrecha amistad con diferentes políticos de aquellos años, tanto a nivel local, regional como nacional, lo que en repetidas ocasiones le crearon importantes dolores de cabeza e incluso importantes multas.

Y llegamos a la figura de don Vicente Paredes Guillén (1840-1916), nacido en la localidad de La Vera, Plasencia. Iniciando su tarea como arquitecto de la Diputación Provincial, comienza a realizar una tarea incansable sobre todo el patrimonio monumental de Cáceres y provincia, demostrando una gran capacidad y generosidad a la hora de tratar nuestros principales monumentos arquitectónicos, en estrecha colaboración con destacados profesionales de todo el país.

Continuamos con la figura de don Daniel Berjano Escobar (1853-1938), procedente de la ciudad de Oviedo. Merece aquí un lugar importante como gran investigador y erudición local, uno de los fundadores de la Revista de Extremadura, además de realizar en la misma una veintena de artículos y ser su último director. Además, fue miembro de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos, y Correspondiente de la Real Academia de la Historia.

Don Juan Muñoz Chaves (1855-1917), natural de Bienvenida, Badajoz. Junto a su hermano Joaquín se dedicó a la política, aunque de profesión abogado. Llegó a ser presidente del Colegio de Abogados, presidente de la Cámara Agrícola, Diputado provincial, diputado a Cortes. A lo largo de su vida desempeñó diferentes cargos políticos, destacando su respeto por nuestra ciudad.

Don Gabriel Llabrés Quintana (1858-1928), nacido en Mahón, Menorca. A pesar de que aquí en nuestra ciudad permanece poco tiempo, desde marzo de 1898 hasta julio de 1902, su labor cultural es amplia y completísima. Fue secretario de la Comisión Provincial de Monumentos, Catedrático de Historia y Geografía. Organizó un Museo Arqueológico Escolar. Aportó un total de 179 láminas de gran tamaño de los principales monumentos provinciales, trabajo que donó a la diputación provincial. Además de importantes documentos que sacó a la luz. Dejó un importante número de fotografías y variados documentos.

Ahora recordamos a don Julián Perate Barroeta, nacido en Guadalajara, que fue un magnífico fotógrafo, pintor y destacado profesor de español; o a don Rafael García Plata de Osma, folklorista; don José de Ibarrola Muñoz, escritor incansable, poeta e interesantes obras literarias; o don Mario Roso de Luna, teósofo; don Joaquín Castel Gabas; don Federico Reaño García; don Narciso Maderal Vaquero; o doña Angela Capdevielle Borrella; Segismundo Moret Prendergast; o don Miguel Ángel Orti Belmonte; Valeriano Gutiérrez Macias y un larguísimo etcétera. Todas personas muy generosas que dedicaron gran parte de sus vidas y esfuerzos a trabajar y dejar un magnífico patrimonio cultural en nuestra ciudad, gracias al cual las generaciones actuales la estamos conociendo más detalladamente.