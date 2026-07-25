'Segundo López', la película de Ana Mariscal que triunfó en 1953 con sello cacereño

En febrero de 1953, Ana Mariscal consolidó su trayectoria como directora de cine con el estreno en Madrid de Segundo López, una película que destacó por la notable presencia de talento vinculado a Cáceres. La cinta otorgó un papel protagonista a Severiano Población, quien interpretó con gran naturalidad a un provinciano cargado de ternura y sensibilidad, una actuación que fue especialmente valorada por la crítica.

El vínculo cacereño de la producción también quedó reflejado en el guión, elaborado en parte por Leocadio Mejías, mientras que la dirección de fotografía corrió a cargo de Valentín Javier, esposo de la cineasta.

Ana Mariscal. / El Periódico

Una pionera del cine español

Ana María Rodríguez-Arroyo Mariscal, conocida artísticamente como Ana Mariscal, desarrolló una brillante carrera como actriz, directora, productora cinematográfica, guionista y escritora. Debutó en el cine en 1940 con El último húsar y, apenas un año después, alcanzó una enorme popularidad al protagonizar Raza, convirtiéndose en una de las grandes estrellas del cine español de los años cuarenta. Tras consolidar su faceta como actriz, en 1952 fundó junto a su marido, Valentín Javier, la productora Bosco Films, desde la que impulsó una nueva etapa profesional dedicada a la dirección y la producción cinematográfica.

El reconocimiento de la crítica

Su debut detrás de las cámaras llegó con Segundo López, aventurero urbano, una obra que recibió el reconocimiento de la crítica por su estilo cercano al neorrealismo italiano y que supuso uno de los primeros largometrajes dirigidos por una mujer en España. Posteriormente dirigió títulos como Misa en Compostela, Con la vida hicieron fuego y El camino, adaptación de la novela de Miguel Delibes considerada una de sus obras más destacadas. Con el paso del tiempo, la crítica especializada la situó entre las grandes directoras del cine europeo del siglo XX, reconociendo una trayectoria pionera que dejó una profunda huella en la historia del séptimo arte.