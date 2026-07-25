Un turista holandés vuelve un año después al hotel de Cáceres donde perdió su alianza y consigue recuperarla: una historia increíble

Hay objetos cuyo valor no puede calcularse en euros. Una alianza de boda es uno de ellos. Iliass Ben Abdellah lo comprobó después de perder la suya durante una estancia de apenas una noche en el Gran Hotel Don Manuel de Cáceres y recuperarla, contra todo pronóstico, un año después.

La historia ha sido compartida por el establecimiento cacereño a través de sus redes sociales, donde ha reconstruido lo ocurrido a partir de la reseña que el propio huésped dejó en Google. El relato, que ha llamado la atención de numerosos usuarios, comenzó cuando Iliass viajó desde los Países Bajos y eligió este alojamiento situado a pocos minutos de la Plaza Mayor de Cáceres.

Regresó y se dio cuenta de la pérdida

Tras pasar una noche en la ciudad, regresó a su país. Fue entonces cuando descubrió que no llevaba puesta su alianza de boda. Había desaparecido en algún momento de su estancia y todo apuntaba a que podía haberse quedado en la habitación o entre sus pertenencias.

Mientras el huésped daba prácticamente el anillo por perdido, los trabajadores del hotel lo localizaron unos diez días después. Según explica Iliass en su reseña, probablemente apareció en el filtro de una lavadora. El problema era que el establecimiento no sabía a quién pertenecía.

Ante la imposibilidad de identificar a su propietario, el hotel decidió conservar la alianza. El anillo permaneció guardado durante meses, a la espera de que alguien regresara para reclamarlo.

Un regreso inesperado a Cáceres

Pasó un año entero hasta que Iliass volvió a Cáceres. Lo hizo sin demasiadas esperanzas, pero decidió acercarse al hotel y preguntar si, por casualidad, habían encontrado una alianza durante su anterior visita. La respuesta fue la que menos esperaba. El anillo seguía allí.

“Fui al hotel y habían encontrado y guardado mi anillo durante todo ese tiempo”, relata el huésped en la reseña, en la que agradece el servicio recibido. La alianza que había perdido doce meses antes pudo regresar finalmente con su propietario.

El Gran Hotel Don Manuel ha recuperado ahora aquella experiencia para convertirla en una historia sobre la importancia de cuidar los objetos olvidados por los clientes. “Hay cosas que no aparecen en la descripción de una habitación: la confianza, el cuidado y la tranquilidad de saber que estás en buenas manos”, señala el establecimiento en su publicación.

Reacciones en redes

El relato también ha provocado preguntas entre algunos usuarios de Instagram, que se interesan por cómo fue posible que el hotel no contactara antes con el huésped. Según la versión difundida, cuando se encontró el anillo ya habían pasado varios días desde su salida y no existía la certeza de que perteneciera a Iliass.

Lo que podía haber terminado como una pérdida definitiva acabó así con un inesperado reencuentro en Cáceres. Durante un año, la alianza permaneció guardada en el mismo lugar en el que había desaparecido, esperando a que su dueño decidiera volver y probar suerte.