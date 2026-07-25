Las Viñas de Arroyo de la Luz, un día después del fuego: entre rescoldos, trabajos vecinales e indignación

"No puede ser que todos los años sea lo mismo. Alguien tiene que hacer algo". Cada verano parece que las noticias son las mismas: incendio en un sitio, incendio en otro... Una especie de Día de la Marmota que ya empieza a mosquear a los vecinos de pueblos y fincas. Este viernes les tocó a los de la zona de Las Viñas, cerca de Arroyo de la Luz.

El fuego se declaró en torno a las 16.30 horas, pero no fue hasta las 18.00 cuando muchos vecinos de estas viviendas conocieron el alcance del incendio. Las llamas rodearon casi por completo la finca de Montaña. No hubo que lamentar daños personales, aunque el susto fue más que evidente.

"Solo podía pensar en la casa", relata mientras intenta devolver la normalidad a su parcela. Durante horas no pudieron acceder. "Estuvimos esperando abajo, en la ermita, porque había dos caminos para entrar y en ninguno nos dejaban pasar". No fue hasta las nueve y media de la noche, cuando el incendio ya estaba estabilizado y gran parte del operativo se había retirado, cuando pudieron regresar.

Montaña, en su finca. / Carlos Gil

Fue entonces cuando comenzó otra batalla. "Fuimos apagando como pudimos". Sin electricidad en parte de la finca tras arder el cableado del pozo, han tenido que sacar agua de la piscina y de bidones para seguir refrescando el terreno. "Todavía hay cosas que siguen humeando desde ayer y, cuando se levanta el aire, se vuelven a reactivar", explica.

En su caso, el incendio ha calcinado olivos, parte del tendido eléctrico, bicicletas y otros enseres que guardaban al aire libre. La vivienda, sin embargo, ha quedado intacta pese a que las llamas llegaron a escasos metros. "Gracias a Dios la casa no ha sufrido daños", dice aliviada.

El viento, enemigo

El viento tampoco ayuda. Aunque este sábado sopla con menos intensidad, los vecinos aseguran que el viernes fue especialmente fuerte y eso explica el comportamiento errático del incendio. "Ha sido muy raro. Aquí se ha cortado, más adelante no hay nada quemado y luego vuelve a aparecer el fuego. Saltaba de un sitio a otro", explica Montaña mientras señala distintos puntos de la finca.

Una de las mayores preocupaciones de los propietarios es el estado de las parcelas colindantes. Muchas de ellas, aseguran, están abandonadas o sin desbrozar. "Tú limpias la tuya, pero si alrededor está todo lleno de maleza, el fuego acaba llegando igual". Una situación que, según denuncian, se repite desde hace años.

Galería | Las Viñas de Arroyo de la Luz, el día después del incendio / Carlos Gil

En muchas de ellas, además, hay explotaciones ganaderas. "Nosotros no vivimos de esto, los olivos son para consumo propio, pero aquí hay mucha gente que vive del ganado". Precisamente por eso, la Guardia Civil permitió acceder antes a los propietarios que tenían animales. "Al que tenía ganado o perros sí le dejaban pasar, pero nosotros tuvimos que esperar hasta que estuviera todo más controlado", recuerda.

Atentos entre el humo

Francisco y Hortensia, también propietarios de una finca de la zona, decidieron pasar la noche allí, pendientes de cualquier posible reactivación. "Yo quería irme al pueblo porque, al entrar, había tantísimo humo que me empezaron a llorar los ojos y me dio un dolor de cabeza muy fuerte. Pero mi marido decía que no podía dormir sin saber cómo estaba esto", cuenta ella.

Ambos fueron asomándose durante toda la noche mientras los bomberos continuaban refrescando la zona. "Dormíamos un rato, nos levantábamos a mirar por la ventana y así toda la noche". A primera hora de la mañana todavía tuvieron que apagar algunos rescoldos junto a una encina de la finca. En algunos puntos, el humo seguía saliendo del suelo más de quince horas después del incendio.

Francisco apaga un pequeño rescoldo de humo. / Carlos Gil

"Todos los años lo mismo"

La preocupación se mezcla con la indignación porque no es la primera vez que ocurre. El verano pasado otro incendio arrasó parte de Las Viñas y obligó a desalojar viviendas. "Parece que cada año queman un sitio distinto y este año nos ha tocado a nosotros", lamenta Montaña.

Además de los daños materiales, el incendio también dejó momentos de gran tensión. Una mujer tuvo que ser atendida por inhalación de humo y otra sufrió un ataque de ansiedad, según relatan los vecinos. "Aquí vive mucha gente mayor. Se pasa muy mal cuando ves acercarse el fuego y no sabes qué te vas a encontrar cuando te dejan entrar", explican.

Galería | Las Viñas de Arroyo de la Luz, el día después del incendio / Carlos Gil

Por el momento se desconoce oficialmente el origen del incendio y si pudo ser intencionado. Mientras tanto, los vecinos continúan limpiando sus parcelas, evaluando los daños y vigilando que los últimos rescoldos no vuelvan a reavivar las llamas en un paisaje ennegrecido y repleto de cenizas.

Un día después del incendio, la normalidad intenta abrirse paso entre olivos calcinados, mangueras aún desplegadas y la incertidumbre de saber si el próximo verano volverá a poner a prueba a Las Viñas.