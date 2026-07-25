Vox exige recuperar como vivienda social el complejo policial abandonado de Cáceres

Vox ha reclamado al Ayuntamiento de Cáceres que impulse la recuperación del antiguo complejo residencial de la Policía Nacional de la avenida de Cervantes para destinarlo a vivienda social y que, mientras se concreta una solución definitiva, adopte medidas urgentes para mejorar la seguridad y las condiciones del entorno.

El portavoz municipal de la formación, Eduardo Gutiérrez, ha denunciado este viernes el estado de abandono de una parcela que considera estratégica para la ciudad y que acumula más de dos décadas sin un uso definido. El recinto está formado por un bloque de 24 pisos y dos chalés, construidos originalmente para alojar a policías nacionales destinados en Cáceres.

Ocupadas

La formación se ha pronunciado después de que este diario informara de que parte de las edificaciones se encuentran ocupadas y de que las intervenciones policiales son "recurrentes" por incidencias relacionadas con algunos de sus moradores.

A esta situación se suman, según Vox, el malestar de algunos vecinos, la acumulación de basura, la falta de mantenimiento, el deterioro de los cerramientos y el riesgo de incendio que supone la vegetación sin desbrozar durante los meses de verano.

Fotogalería | La huella del abandono en las antiguas viviendas policiales de la avenida de Cervantes de Cáceres /

"Consideramos inaceptable que 26 viviendas permanezcan inutilizadas durante más de dos décadas con la necesidad actual de vivienda en la ciudad, mientras el entorno se deteriora y los vecinos soportan las consecuencias de la inacción política", ha señalado Gutiérrez.

El portavoz ha defendido que Cáceres no puede mantener una parcela de estas dimensiones y situada en una de sus principales avenidas convertida en un "foco de degradación".

Recuperación para vivienda social

Vox sostiene que la recuperación de estas viviendas para destinarlas a uso social ya fue incluida en el acuerdo presupuestario alcanzado para el actual ejercicio municipal. La formación pide ahora que aquel compromiso se traduzca en decisiones, plazos y actuaciones concretas.

No obstante, la parcela y los inmuebles pertenecen a la Mutualidad de Previsión Social de la Policía (Mupol), una entidad privada integrada por miembros de la Policía Nacional, por lo que cualquier actuación definitiva requeriría un acuerdo con la propiedad.

El grupo municipal plantea como primer paso la apertura de una mesa de trabajo entre el ayuntamiento y Mupol para establecer un calendario, compromisos verificables y un proyecto que permita recuperar el recinto para uso residencial o para otro destino de interés general.

¿Rehabilitar o derribar?

La formación no concreta si la propuesta pasa por rehabilitar los edificios actuales o por derribarlos y levantar una nueva promoción. El deterioro acumulado por las construcciones y el tiempo transcurrido sin mantenimiento obligarían previamente a analizar su estado y la viabilidad técnica y económica de cualquier intervención.

Mupol ya anunció en 2019 su intención de derribar el bloque y los dos chalés para construir nuevas viviendas. La entidad llegó a señalar entonces que las obras podrían iniciarse en seis meses, una vez obtenidas las autorizaciones necesarias, pero aquel proyecto nunca llegó a ejecutarse.

El pasado año, la Mutualidad aseguró que mantenía contactos con el ayuntamiento para buscar una solución "viable y beneficiosa" para sus socios, la ciudad y los vecinos, aunque no detalló en qué consistiría ni estableció ningún plazo.

Limpieza y cierre de accesos

Hasta que se alcance una solución urbanística definitiva, Vox reclama una intervención inmediata en la parcela. Entre las actuaciones que plantea figuran la retirada de residuos, el desbroce de la vegetación y la reparación del cerramiento perimetral para evitar nuevos accesos.

Parte del muro que delimita el recinto permanece derruida y existen varios puntos desde los que se puede acceder a las construcciones. La propiedad ya había tapiado anteriormente ventanas y puertas de la planta baja, aunque algunas dependencias han vuelto a ser ocupadas.

Prioridades

Gutiérrez ha señalado que la ocupación "no puede normalizarse ni convertirse en una consecuencia asumida del abandono administrativo" y ha situado como prioridades la protección de los vecinos, la seguridad del entorno y la recuperación para la ciudad de un espacio que lleva años sin una salida definida.

"No podemos resignarnos a ver cómo una de las principales avenidas de Cáceres alberga un complejo abandonado, ocupado y deteriorado mientras las administraciones se pasan la responsabilidad unas a otras. Los cacereños merecen soluciones, no excusas", ha concluido.