Cáceres releva a sus bomberos en Ávila tras una noche entre llamas y humo intenso

La Diputación Provincial de Cáceres enviará este domingo un nuevo retén de bomberos a Ávila para sustituir al equipo que permanece desplegado desde el sábado en las zonas afectadas por los incendios forestales. El relevo partirá a primera hora de la tarde y estará integrado por un jefe de salida y cuatro conductores bomberos, que se desplazarán con una bomba rural pesada y un vehículo ligero todoterreno.

Su misión será continuar con la protección de poblaciones e infraestructuras situadas en la zona de contacto entre el monte y los núcleos urbanos, una labor que los efectivos cacereños vienen desarrollando desde su llegada a la provincia abulense. El primer dispositivo del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres (SEPEI) salió a las 6.30 horas del sábado, después de que el servicio de bomberos de la Diputación de Ávila solicitara apoyo ante la evolución del incendio.

Fotogalería | Los bomberos de Cáceres, en labores de extinción del incendio de Ávila /

Defensa de varias poblaciones

Durante la jornada del sábado, las zonas de trabajo del SEPEI se concentraron en la defensa de la urbanización La Atalaya y de los municipios de Navahondilla y Casillas. Por la noche, los esfuerzos se trasladaron a Piedralaves, donde los bomberos trabajaron entre las llamas y un humo muy denso que dificultó considerablemente las tareas de prevención y extinción.

Desde primera hora de este domingo, el equipo cacereño se encuentra desplegado en el término municipal de Casavieja. Allí desarrolla labores de protección del casco urbano ante el riesgo de que el fuego alcance las viviendas y otras infraestructuras.

La llegada del nuevo retén permitirá sustituir a los profesionales que llevan más de una jornada trabajando en la emergencia y mantener de forma ininterrumpida el apoyo prestado por la institución provincial.

Coordinación desde el puesto de mando

El dispositivo del SEPEI está coordinado estratégicamente desde el Puesto de Mando Avanzado. En el ámbito operativo, los bomberos cacereños trabajan junto al sargento de guardia del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Ávila y el Ayuntamiento de Ávila.

En la zona participan asimismo servicios de extinción enviados por las diputaciones de Valladolid, Salamanca y Segovia.

La Diputación cacereña movilizó inicialmente cinco profesionales, una bomba rural pesada y un vehículo de mando para colaborar en la defensa de los pueblos afectados. El nuevo equipo mantendrá una composición similar, aunque el vehículo de mando será sustituido por un todoterreno ligero.

El relevo se produce después de una noche especialmente complicada en Piedralaves y mientras los efectivos continúan defendiendo este domingo el casco urbano de Casavieja.