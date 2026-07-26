Hazte Oír recaba opiniones y prepara su campaña para defender la Cruz de los Caídos en Cáceres

El caso de la Cruz de los Caídos de Cáceres ha llegado también a la plataforma Hazte Oír, que este domingo ha iniciado en la propia plaza de América una campaña para defender la permanencia del monumento. La organización, que coincide con la plataforma Salvemos la Cruz en considerar que se trata de un símbolo exclusivamente religioso, reclama a la Junta de Extremadura que inicie cuanto antes el expediente para declararla Bien de Interés Cultural (BIC) y ya se ha desplazado a la ciudad para recabar opiniones de los ciudadanos para sus redes.

La portavoz de Hazte Oír, María Sánchez, explicó a este diario que la prioridad es impedir el derribo del monumento. "Quieren meternos en un debate sobre la Guerra Civil o la memoria democrática, pero esto no trata de la Guerra Civil ni de la memoria democrática; trata de la cruz", afirmó. A su juicio, "es un símbolo cristiano, pertenece a la universalidad" y su retirada supondría "un precedente para poder seguir tirando cruces en otros pueblos de España y, quién sabe, la cruz del Valle de los Caídos".

La fecha del 25 de agosto

La campaña gira en torno al 25 de agosto, fecha que Hazte Oír considera decisiva porque, según sostiene la organización, ese día finalizaría el plazo para que la orden del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática despliegue todos sus efectos sobre el monumento.

"Tenemos hasta el 25 de agosto para exigirle a María Guardiola que tramite oficialmente el Bien de Interés Cultural", señaló Sánchez. "No vale un compromiso político. Hasta que el expediente no esté incoado y publicado oficialmente, la cruz no queda protegida".

La portavoz insistió en que la solución pasa por iniciar el expediente cuanto antes, ya que, según explicó, desde ese momento el monumento contaría con una protección cautelar mientras se resuelve el procedimiento administrativo, que podría prolongarse durante más de un año.

En ese sentido, fue especialmente crítica con la actuación de la Junta. "Ella ya ha dicho que quiere proteger la cruz, pero mañana mismo puede incoar el expediente y después pedir todos los informes que quiera. No hace falta esperar a que pase el verano", sostuvo.

Sánchez añadió que la antigüedad del monumento y las modificaciones realizadas en él justifican esa protección. "Esta cruz lleva casi 90 años aquí, ya se retiró el yugo y las flechas y ahora tiene el escudo constitucional. Todo el mundo en Cáceres conoce su historia", afirmó.

"Seguiremos el caso hasta el final"

Hazte Oír asegura que mantendrá la presión tanto en la vía administrativa como en la judicial. La portavoz recordó que la orden ministerial está recurrida ante la Audiencia Nacional y confía en que puedan adoptarse medidas cautelares si finalmente no prospera la declaración como BIC.

"Seguiremos el caso hasta el final. Lo que no pueda resolverse judicialmente, lo defenderemos con movilización social", aseguró.

La Cruz de los Caídos de Cáceres. / EL PERIÓDICO

En esa línea, anunció que la plataforma prevé regresar a Cáceres en septiembre con una nueva convocatoria "más multitudinaria y más visible" para continuar reclamando la conservación del monumento.

Además, Sánchez insistió en desvincular el debate de la memoria democrática y lo enmarcó exclusivamente en el ámbito religioso. La portavoz sostuvo además que la cruz "forma parte de la memoria de los cacereños" y aseguró que la organización no pretende entrar en debates políticos. "La cruz representa el perdón, el amor y la reconciliación. Como cristianos, lo que nos une es la cruz", afirmó.

Primera acción en Cáceres

La concentración de este domingo supone la primera acción específica de Hazte Oír en la capital cacereña, aunque la organización aseguró haber participado anteriormente en campañas similares en defensa de otros monumentos religiosos de distintos puntos de España que "en ocasiones hemos ganado y en otras no".

Su llegada coincide con un momento de especial intensidad en el debate sobre el futuro de la Cruz de los Caídos. En las últimas semanas, mientras colectivos memorialistas han reclamado su retirada en aplicación de la Ley de Memoria Democrática y suman ya más de 100 nombres de la cultura extremeña, plataformas como Salvemos la Cruz y ahora Hazte Oír han intensificado sus acciones para reclamar su conservación y solicitar que el monumento sea protegido como Bien de Interés Cultural.

De forma paralela, mantienen también una campaña de firmas para defender el monumento, recabando, por el momento, más de 7.000 firmas.

Es un tema candente en una ciudad que, mientras debate constantemente si debería retirarse o no, ve cómo el plazo, poco a poco, va llegando a su fin.