"Los mayores no pueden convertirse en invisibles": Cáceres homenajea a sus abuelos

Son el origen de muchas familias y el refugio de varias generaciones. Los abuelos representan la experiencia, el cariño sin condiciones y una forma de querer difícil de explicar. Y cuando faltan, dejan una de las ausencias más profundas. Decía Víctor Hugo que "hay padres que no aman a sus hijos, pero no hay abuelo que no adore a sus nietos". Cada 26 de julio invita a recordarlos y, quienes aún tienen la suerte de tenerlos cerca, a celebrar con ellos un día que también es un homenaje a toda una vida.

En este contexto, más de medio centenar de fieles, entre ellos numerosos abuelos acompañados por sus nietos, participaron este domingo en la misa con motivo de la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, celebrada a las 13.00 horas en la concatedral de Santa María de Cáceres y presidida por el obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido.

Galería | Cáceres celebra el Día de los Abuelos / Carlos Gil

La celebración, organizada coincidiendo con la festividad de San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús, sirvió para reconocer el papel que desempeñan las personas mayores tanto en las familias como en la vida de la Iglesia. Durante la eucaristía, Pulido agradeció la asistencia de los presentes y tuvo un recuerdo especial para el Movimiento Vida Ascendente, impulsor de esta conmemoración en la diócesis.

"Es un buen grupo que representa también a todos los mayores de nuestra diócesis", señaló el obispo al inicio de la celebración, antes de agradecer "la cercanía, el afecto y la atención" que presta este movimiento a las personas mayores.

"La Iglesia quiere acompañar a las personas mayores"

En su homilía, Jesús Pulido centró buena parte de su mensaje en la importancia de no relegar a los mayores en una sociedad donde, afirmó, con frecuencia quedan apartados.

"En nuestra sociedad, a través de la utilidad y la estética, mucha gente mayor se convierte en invisible", lamentó el prelado, quien defendió que la Iglesia quiere ser "sacramento del recuerdo" y estar presente junto a quienes atraviesan esta etapa de la vida.

Según explicó, esa es precisamente la finalidad de esta jornada promovida por el papa León XIV, cuyo lema este año es "Feliz el que no ve desvanecerse su esperanza", una invitación a recordar que Dios permanece siempre cerca de las personas, especialmente de quienes más lo necesitan.

Galería | Cáceres celebra el Día de los Abuelos / Carlos Gil

Pulido recordó que, aunque las personas puedan olvidar, "Dios nunca se olvida de nosotros", una idea que relacionó con el pasaje del profeta Isaías, donde se afirma que el Señor lleva grabados los nombres de sus hijos "en las palmas de sus manos".

La experiencia de los mayores, una riqueza para todos

El obispo aprovechó también la celebración para reivindicar el valor de la experiencia acumulada por los mayores, apoyándose en la figura del rey Salomón.

"Hay un dicho que afirma que 'en los viejos está el saber y en los mozos el poder'", recordó durante la homilía. A partir de ahí explicó cómo Salomón, pudiendo pedir cualquier riqueza o privilegio a Dios, optó por solicitar "un corazón sensato para distinguir el bien del mal".

Galería | Cáceres celebra el Día de los Abuelos / Carlos Gil

Para Pulido, ese pasaje refleja la importancia del consejo de quienes han recorrido ya buena parte del camino de la vida. "La historia de Salomón nos enseña que es importante saber pedir a Dios lo que realmente nos conviene", señaló.

Una jornada para agradecer a los abuelos

La celebración concluyó con una oración especial por los abuelos y mayores, pidiendo que vivan acompañados y protegidos.

La Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores fue instituida por el papa Francisco en 2021 y se celebra cada año en torno a la festividad de San Joaquín y Santa Ana. En Cáceres volvió a reunir a familias enteras en la concatedral de Santa María, donde abuelos y nietos compartieron una eucaristía marcada por el reconocimiento a quienes, generación tras generación, transmiten la fe, la memoria y la experiencia de vida.