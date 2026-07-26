Rocío Tovar, profesora de Cáceres, alerta del cambio en los hábitos de estudio: "Muchos alumnos estudian a través de pantallas y no saben usar un diccionario"

Rocío Tovar, profesora de clases particulares en Cáceres, analiza la situación actual de este sector, marcado por un notable descenso de la demanda durante los meses de verano. Además, explica cómo ha evolucionado la enseñanza personalizada en los últimos años, los nuevos perfiles de alumnos y las principales necesidades educativas a las que se enfrenta en la actualidad.

"Ahora, durante el verano, prácticamente ya no hay demanda de clases particulares. Si alguna familia solicita apoyo, normalmente es porque el alumno ha tenido alguna dificultad durante el curso o se ha quedado con carencias en alguna materia y necesita reforzarla. En la mayoría de los casos se trata de niños de Primaria que todavía no han adquirido bien la lectura o que presentan dificultades con las matemáticas básicas, como las sumas o las restas. Desde que se eliminaron las recuperaciones, la demanda de clases de verano para los estudiantes de cursos superiores prácticamente ha desaparecido", explica.

Una nueva forma de aprender

En cuanto a la evolución de los hábitos de estudio, la experta señala que la forma de aprender ha cambiado de manera significativa en los últimos años, en paralelo a la transformación de la sociedad y al avance de la tecnología. Según explica, la irrupción de la inteligencia artificial, el uso generalizado de los ordenadores y el acceso constante a herramientas digitales han modificado la manera en la que los estudiantes se enfrentan al aprendizaje. En este sentido, considera que muchos alumnos están acostumbrados a estudiar a través de pantallas y presentan más dificultades para utilizar recursos tradicionales, como los libros de texto o los diccionarios, una realidad que, a su juicio, marca una clara diferencia respecto a generaciones anteriores.

El valor del descanso estival

Por otro lado, la docente considera que las vacaciones de verano son un periodo necesario de descanso para los niños que, durante el curso, han seguido un ritmo de aprendizaje adecuado y han alcanzado los objetivos mínimos correspondientes a su nivel. En su opinión, estos meses deben servir para desconectar de la rutina escolar, jugar y pasar tiempo con sus amigos, ya que ese descanso también forma parte de su desarrollo. No obstante, matiza que existen casos en los que sí es recomendable mantener cierto contacto con el estudio, especialmente cuando el alumno no ha logrado adquirir los conocimientos básicos durante el curso. En estas situaciones, aconseja establecer una rutina ligera, de aproximadamente una hora u hora y media al día, centrada en actividades de refuerzo y sin llegar a convertirse en una jornada intensiva de estudio. Entre ellas, destaca la lectura comprensiva como una de las prácticas que más recomienda durante el verano para evitar la pérdida de hábitos y consolidar el aprendizaje.

Claves para un estudio más eficaz

Para finalizar, la profesora destaca que, en la actualidad, existen diversas técnicas que ayudan a mejorar la concentración y a hacer más eficaz el tiempo de estudio. Entre ellas menciona el método Pomodoro, un sistema que alterna periodos de trabajo con pausas programadas para evitar la fatiga mental y mantener la atención. En este sentido, subraya que pasar varias horas seguidas frente a los apuntes no siempre se traduce en un mejor rendimiento y que, en muchas ocasiones, una sesión de estudio más corta, pero bien aprovechada, resulta mucho más efectiva. Asimismo, insiste en que no existe una única fórmula válida para todos los estudiantes, sino que las estrategias deben adaptarse a las necesidades de cada alumno para mantener su interés y evitar que la concentración se pierda.