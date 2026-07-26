"Nos sentimos como en casa": la comunidad peruana celebra sus Fiestas Patrias en Cáceres entre bailes, música y comida típica

El olor a cilantro, ají y arroz recién hecho envolvía la celebración mientras sonaban ritmos tradicionales peruanos. Entre banderas rojiblancas, partidos de fútbol, voleibol y danzas populares, decenas de personas convirtieron este sábado y este domingo las pistas del barrio de San Francisco en un pequeño pedazo de Perú. El motivo no era menor: conmemorar los 205 años de la independencia peruana, una de las fiestas más importantes del calendario del país andino.

La iniciativa, organizada por la Asociación Conectando a Peruanos en Extremadura (ACPE), nació con un objetivo que iba mucho más allá de reunir a los compatriotas residentes en la región. La invitación estaba abierta a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad. De hecho, entre los asistentes había españoles, colombianos, venezolanos, hondureños, mexicanos y vecinos de otros países latinoamericanos.

"Queremos compartir e integrarnos en la sociedad, hacer un intercambio cultural", explica la presidenta de la asociación, Carla Graciela Morales, convencida de que estas jornadas son una forma de acercar Perú a Extremadura y, al mismo tiempo, reforzar el sentimiento de comunidad entre quienes viven lejos de su país.

Aunque las Fiestas Patrias se celebran oficialmente los 28 y 29 de julio, la asociación decidió trasladarlas al fin de semana para facilitar la asistencia de quienes trabajan durante la semana.

Un país que se lleva siempre consigo

Entre conversación y conversación aparece una palabra de forma recurrente: nostalgia. La mayoría de los asistentes son jóvenes que llegaron hace relativamente poco a España. Algunos apenas llevan tres años en Extremadura; otros una década. También los hay que superan ya los veinte años viviendo en Cáceres, aunque son una minoría. Muchos comparten una misma circunstancia: durante los primeros años no pudieron regresar a Perú porque estaban inmersos en los trámites para regularizar su situación administrativa.

Galería | La comunidad peruana celebra sus Fiestas Patrias en Cáceres / Carlos Gil

Eso hace que la familia sea lo primero que viene a la cabeza cuando se pregunta qué es lo que más se echa de menos. "La comunidad peruana aquí es muy joven", explica Graciela. "Muchos han venido con sus hijos pequeños o quieren formar aquí una familia. Muy pocos tienen ya a toda su familia asentada en España".

Pese a la distancia, aseguran haberse integrado con facilidad en la sociedad extremeña. Trabajan en sectores muy diversos, desde la sanidad hasta la administración, pasando por los servicios o la limpieza, y destacan el recibimiento que han encontrado en Cáceres. "La gente nos ha acogido con los brazos abiertos y nos sentimos como en casa", resume la presidenta de ACPE.

Una historia compartida

Lejos de hablar de dos culturas enfrentadas, los organizadores insisten en la cantidad de elementos que España y Perú comparten. La historia común sigue presente en muchas costumbres cotidianas, especialmente en la gastronomía.

Morales pone un ejemplo sencillo: el arroz con leche. "Es prácticamente el mismo postre, aunque nosotros lo hemos adaptado con ingredientes propios". Para ella, esa mezcla refleja el mestizaje surgido durante la época del Virreinato y que todavía hoy forma parte de la identidad peruana.

Ese mestizaje también se refleja en la propia celebración, donde conviven bailes tradicionales, música criolla y costumbres heredadas de ambos lados del Atlántico.

Patriotismo aprendido desde pequeños

Si hay algo que sorprende a quienes conocen la celebración es el profundo sentimiento patriótico que transmiten los peruanos. Paola Palacios, Rebeca Pinto y Graciela Sánchez explican que ese vínculo con el país se construye desde la infancia. En los colegios, recuerdan, cada lunes se canta el himno nacional y se rinde homenaje a la bandera. Las fiestas escolares están llenas de danzas regionales y actividades que permiten conocer la riqueza cultural de las tres grandes regiones del país: costa, sierra y selva.

Galería | La comunidad peruana celebra sus Fiestas Patrias en Cáceres / Carlos Gil

Ese aprendizaje hace que las Fiestas Patrias tengan un significado especial para quienes viven fuera. Mientras en Perú los días 28 y 29 de julio las calles se llenan de desfiles militares, escolares y actos institucionales, muchos emigrantes solo pueden seguir esas imágenes desde la distancia. Algunos llevan años sin poder regresar. "Es una pena perderse algo que hemos vivido toda la vida".

Gastronomía para entender un país

Como ocurre en cualquier celebración peruana, la comida ocupa un lugar protagonista. Durante la jornada pudieron degustarse platos tan representativos como el arroz con pollo peruano, preparado con arroz cocinado junto a cilantro, cerveza, verduras y especias, acompañado de salsa criolla, o el cau cau, un guiso tradicional elaborado con guisantes (alberjitas, como lo llaman allí), patatas, ají amarillo, cúrcuma y hierbabuena, una receta profundamente ligada a la cocina criolla del país.

Sin embargo, quienes participan en la organización recuerdan que esos platos son solo una pequeña muestra de una gastronomía considerada entre las más variadas del mundo. "Perú es un país megadiverso".

Galería | La comunidad peruana celebra sus Fiestas Patrias en Cáceres / Carlos Gil

Una asociación que mira al futuro

La actual asociación apenas tiene ocho meses de vida, aunque la comunidad peruana lleva décadas asentada en Cáceres. Tras un tiempo sin una organización estable, sus integrantes quieren recuperar las grandes celebraciones colectivas y convertirlas en una cita fija del calendario. Este tipo de celebración llevan realizándolo 20 años, pero es en los últimos 5 cuando ha pegado un subidón de calidad.

El objetivo pasa por seguir organizando las Fiestas Patrias, pero también otras actividades culturales a lo largo del año, como las dedicadas al Día de la Madre o el Día del Padre.

Porque, como quedó patente durante toda la jornada, mantener vivas las tradiciones no significa vivir anclados en el pasado, sino construir un puente entre dos lugares que muchos de ellos sienten ya como propios: el Perú que dejaron atrás y la Extremadura en la que hoy han encontrado un nuevo hogar.