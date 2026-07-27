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Suceso

Gran despliegue de bomberos en pleno centro de Cáceres para rescatar a una mujer en su vivienda

La mujer de 81 años fue encontrada consciente y sin fracturas aparentes

Actuación de los bomberos en avenida de Alemania.

Actuación de los bomberos en avenida de Alemania. / Pablo Parra

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Pablo Parra

Cáceres

La mañana de este lunes ha despertado una gran expectación en la avenida de Alemania de Cáceres debido al amplio despliegue de efectivos de emergencia en el número 1 de la calle Gabino Muriel. Hasta el lugar se desplazaron bomberos, agentes de la Policía Nacional y sanitarios del 112 después de que se alertara de la ausencia de noticias de una mujer de 81 años que residía en una de las viviendas del edificio.

La intervención comenzó en torno a las 9.45 horas. Los bomberos movilizaron dos camiones, uno de ellos equipado con una autoescala, ya que fue necesario acceder al interior del inmueble a través de una ventana al no poder entrar por la puerta. Una vez dentro, los agentes localizaron a la octogenaria tendida en el suelo de una de las habitaciones.

Uno de los bomberos en una ventana del piso.

Uno de los bomberos en una ventana del piso. / Pablo Parra

La mujer se encontraba consciente cuando fue encontrada y, según las primeras comprobaciones realizadas en el lugar, no presentaba fracturas aparentes. No obstante, los servicios sanitarios decidieron trasladarla al Hospital Universitario de Cáceres para realizar una valoración médica más exhaustiva y descartar posibles lesiones derivadas de la caída o de las horas que pudiera haber permanecido inmovilizada.

Gran operativo

El aviso fue dado por la persona que acude habitualmente a limpiar la vivienda, al comprobar que no obtenía respuesta y sospechar que podía haber ocurrido algún incidente en el interior del domicilio. Por el momento, se desconoce cuánto tiempo llevaba la mujer en el suelo antes de ser localizada.

El operativo llamó la atención de numerosos viandantes y vecinos de una de las zonas más transitadas de la ciudad. Durante la intervención, el acceso a la calle quedó parcialmente restringido y muchas personas tuvieron que atravesar el Centro Comercial El Descubrimiento para continuar su recorrido, mientras seguían con curiosidad el trabajo de los equipos de emergencia.

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Tras la actuación de los servicios de rescate, la situación quedó resuelta sin mayores consecuencias y el incidente terminó, afortunadamente, en un gran susto para la mujer y para quienes se habían movilizado ante la falta de noticias sobre su estado.

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