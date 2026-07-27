El humo de los grandes incendios de Ávila y Madrid llega a Cáceres y deja una intensa capa sobre la ciudad

Cáceres se ha levantado este lunes cubierta por una intensa capa de humo que, a primera vista, podía confundirse con una espesa niebla. La bruma ha reducido considerablemente la visibilidad en numerosos puntos de la ciudad y ha dejado desde primera hora de la mañana un notable olor a quemado.

La presencia de humo coincide con los grandes incendios forestales que durante los últimos días han afectado a las provincias de Ávila y Madrid. Las corrientes de aire han desplazado la nube generada por las llamas hasta zonas situadas a cientos de kilómetros de los principales focos, entre ellas la capital cacereña.

Capa grisácea

El fenómeno ha sido especialmente perceptible desde las zonas más elevadas de Cáceres y en los accesos a la ciudad, desde donde el horizonte aparecía completamente difuminado. La silueta de la Montaña, la parte antigua y los edificios situados a mayor distancia apenas podían distinguirse debido a la densidad de la capa grisácea.

La silueta de la Montaña, vista desde el centro de la ciudad. / Pablo Parra

Además de su impacto visual, el humo se ha hecho notar por el olor a quemado que ha entrado incluso en viviendas y establecimientos, lo que ha generado inquietud entre algunos vecinos. La situación resulta especialmente llamativa porque la mañana ha comenzado aparentemente despejada de nubes, pero con una atmósfera opaca y cargada.

Cabe recordar que las primeras señas de humo se dejaron ver este domingo en la parte oriental de la región. Comarcas como La Vera o Las Villuercas se llenaron de una intensa capa que no impidió a la población hacer vida normal.

Sin recomendaciones municipales

Por el momento, el Ayuntamiento de Cáceres no ha informado públicamente de recomendaciones específicas para la ciudadanía ni ha comunicado la adopción de medidas especiales relacionadas con la presencia de humo en la ciudad.

Tampoco se ha emitido hasta ahora ningún aviso municipal dirigido a colectivos especialmente sensibles, como personas mayores, menores o ciudadanos con enfermedades respiratorias. La web oficial del consistorio no recogía a primera hora de este lunes ninguna comunicación sobre la situación.

Fuerza del viento

La intensidad y la duración del episodio dependerán de la evolución de los incendios y, principalmente, de la dirección y la fuerza del viento durante las próximas horas. Los fuegos que afectan a Ávila y a la Comunidad de Madrid permanecen activos, aunque durante la noche han reducido su avance en algunos frentes.

La recomendación general es consultar los canales oficiales ante cualquier posible actualización y prestar atención a la aparición de molestias respiratorias, especialmente entre las personas más vulnerables. A la espera de información municipal, Cáceres permanece bajo una nube de humo que ha cambiado por completo la imagen habitual de la ciudad durante las primeras horas del día.