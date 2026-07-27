Repulsa institucional
Cáceres guarda un minuto de silencio por las 31 mujeres asesinadas por violencia machista este año
El ayuntamiento y el Consejo Sectorial de la Mujer han reiterado su compromiso con las víctimas y también han recordado a los 20 menores que han quedado huérfanos como consecuencia de estos crímenes
Cáceres ha rendido este lunes homenaje a las mujeres asesinadas por violencia machista con un minuto de silencio celebrado a las puertas del consistorio. La concentración, convocada por el Consejo Sectorial de la Mujer, ha contado con la participación de concejales y concejalas de la corporación municipal.
Durante el acto se ha recordado de forma especial a las víctimas de los últimos asesinatos machistas registrados en Sevilla, Málaga, Madrid, Alicante y Toledo, unos crímenes que elevan a 31 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año y que han dejado huérfanos a 20 menores.
Responsabilidad compartida
Fátima Rosario Berrocal, guía oficial de turismo en Cáceres, ha sido la encargada de leer el manifiesto, que sitúa la violencia machista como "el último eslabón de una cadena" de discriminación y desigualdad por razón de sexo. El documento advierte de que todavía persisten estructuras sociales que asignan a las mujeres "un papel de sumisión e inferioridad".
Además, recuerda que este tipo de violencia adopta múltiples formas, desde la ejercida por la pareja o expareja hasta las agresiones sexuales, el acoso, la explotación sexual, la esclavitud, la mutilación genital femenina o el matrimonio infantil.
El Ayuntamiento de Cáceres y el Consejo Sectorial de la Mujer han reiterado, además, su firme compromiso de combatir todas sus manifestaciones y de promover el respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. "La lucha contra la violencia machista debe ser una tarea común", ha señalado Berrocal, que ha reclamado la implicación de la ciudadanía y de los poderes públicos para erradicar definitivamente esta "terrible lacra social". Una responsabilidad compartida que pasa por denunciar las agresiones, apoyar a las víctimas y no guardar silencio ante ningún caso de violencia.
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