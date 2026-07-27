Cáceres se llena de cultura con planes para todas las edades: creatividad, cuentos y música en directo

Numerosas opciones culturales para disfrutar de la ciudad.

Taller creativo para convertir recuerdos en bordados únicos

El espacio Astoria de Cáceres acogerá este 28 de julio un encuentro creativo pensado para quienes quieran transformar un recuerdo especial en una pieza única elaborada con sus propias manos. La actividad propone una experiencia de bordado abierta a todos los públicos, sin necesidad de contar con experiencia previa, en la que los participantes podrán experimentar, aprender y disfrutar del proceso creativo en un ambiente cercano. El taller incluye todo el material necesario para bordar, una fotografía impresa, un marco especial para presentar la creación y una bebida para acompañar la jornada. La cita tendrá lugar a las 20.00 horas en Astoria (C. San Pedro de Alcántara, 6), con un precio de 25 euros.

Cuentacuentos de verano para los más pequeños

La Biblioteca Pública de Cáceres ha programado una nueva actividad dentro de su agenda de verano con un cuentacuentos dirigido al público infantil, una propuesta pensada para acercar la lectura y la imaginación a los más pequeños durante las vacaciones. La sesión ofrecerá a los asistentes un espacio de encuentro con las historias, los personajes y la magia de los cuentos, en una actividad familiar que busca fomentar el hábito lector de una forma divertida y participativa. El cuentacuentos tendrá lugar el próximo 29 de julio, de 12.00 a 13.00 horas, en la Biblioteca Pública de Cáceres, situada en la calle Alfonso IX, 26.

Alchemy Project revive el legado de Dire Straits

El Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el próximo 3 de octubre una noche dedicada al rock con el homenaje a Dire Straits protagonizado por Alchemy Project, una formación que recrea con gran fidelidad uno de los directos más emblemáticos de la historia de la música. El espectáculo trasladará al escenario la esencia del mítico álbum en directo 'Alchemy', grabado por Dire Straits en el Hammersmith Odeon de Londres en 1983 y considerado una de las actuaciones más destacadas de la banda británica. El público podrá disfrutar de grandes clásicos como Sultans of Swing, Romeo & Juliet, Telegraph Road o Tunnel of Love.

Además, con motivo del 40 aniversario de 'Brothers in Arms', uno de los discos más vendidos de la historia, Alchemy Project incluirá en su repertorio temas imprescindibles como 'Brothers In Arms', 'Money for Nothing', 'Your Latest Trick', 'Walk Of Life' o 'So Far Away'. El concierto, que ofrecerá más de dos horas de música en directo, comenzará a las 21.00 horas en el Palacio de Congresos de Cáceres. Las entradas están disponibles desde 26 euros para disfrutar de un espectáculo que combina sonido, instrumentación y escenografía para recrear la magia de Dire Straits.