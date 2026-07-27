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Vivienda

El centro de Cáceres recupera cinco viviendas para alquiler en plena fiebre de los apartamentos turísticos

La Fundación Valhondo Calaff destinará casi un millón de euros a la rehabilitación de dos edificios para crear cinco viviendas de alquiler convencional en el centro de Cáceres

Los pisos que se están reformando.

Los pisos que se están reformando. / Carlos Gil

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La Fundación Valhondo Calaff prepara la rehabilitación de dos edificios situados en pleno centro de Cáceres para crear cinco nuevas viviendas destinadas al alquiler convencional. Los inmuebles se encuentran en los números 3 y 5 de la calle Pintores y cuentan también con acceso por el número 6 de la Gran Vía.

La actuación supondrá una inversión cercana a los 900.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de 18 meses. Las obras ya se encuentran adjudicadas a la empresa Práctico y comenzarán una vez se completen los últimos trámites administrativos pendientes.

Sin uso residencial

El proyecto permitirá transformar en viviendas unos espacios que hasta ahora no tenían uso residencial. Los dos edificios albergaban locales comerciales en la planta baja, mientras que las dependencias superiores funcionaban como almacenes vinculados a esos establecimientos.

Las obras para acometer los trabajos las hace la empresa Práctico.

Las obras para acometer los trabajos las hace la empresa Práctico. / Carlos Gil

"Van a ser viviendas para alquiler normal, no viviendas de alquiler turístico", explica Gabriel Casati, secretario del patronato de la Fundación Valhondo Calaff. La decisión resulta especialmente significativa en una zona del centro histórico donde durante los últimos años ha crecido considerablemente la oferta de apartamentos turísticos.

Superficie

Las cinco viviendas tendrán superficies comprendidas entre los 60 metros cuadrados de la más pequeña y los 90 de la de mayor tamaño. Se entregarán sin amueblar, aunque dispondrán de cocina instalada y electrodomésticos.

La fundación todavía no ha fijado el precio de los futuros alquileres. Casati señala que las rentas se situarán dentro de los valores habituales del mercado, aunque asegura que la entidad no pretende colocarlas entre las viviendas más caras disponibles en la ciudad.

"No son viviendas sociales, sino pisos que permiten obtener recursos para cumplir los fines de la fundación", precisa. Esos ingresos se destinan, entre otras actuaciones, a financiar contratos predoctorales para universitarios y diferentes programas de ayudas sociales.

Rehabilitar el patrimonio

La operación forma parte del proceso de modernización del patrimonio inmobiliario de la Fundación Valhondo Calaff. La entidad posee fincas, locales y viviendas cuyos rendimientos constituyen una de sus principales fuentes de financiación.

Zona en la que se está trabajando.

Zona en la que se está trabajando. / Carlos Gil

Durante los últimos años, la fundación ha rehabilitado distintas viviendas y edificios antiguos para mejorar su conservación, incrementar su valor y obtener unos ingresos estables con los que desarrollar sus fines fundacionales.

"Poner en valor el patrimonio"

"El objetivo es poner en valor el patrimonio, rehabilitarlo y obtener una rentabilidad", indica Casati. La actuación de la calle Pintores permitirá, además, dar uso residencial a unas plantas que hasta ahora se encontraban infrautilizadas como almacenes.

Uno de los locales, el situado en Pintores 3, continúa arrendado. El establecimiento de Pintores 5 quedó vacío cuando empezó a prepararse la rehabilitación y durante este tiempo fue cedido por la fundación a Divertea, asociación que lo utilizó para desarrollar actividades, talleres y otros proyectos de carácter social.

Diseño

El diseño de la rehabilitación ha sido realizado por AIU Estudio y tiene como arquitecto responsable a Rubén Cabeza. Al tratarse de edificios antiguos y de una intervención integral, la fundación ha establecido un plazo amplio para afrontar los posibles imprevistos que puedan aparecer durante los trabajos.

"Las obras de rehabilitación son complejas y pueden surgir dificultades. Poner un plazo demasiado breve puede ir en contra de la buena ejecución", sostiene el secretario del patronato.

Disponibles a finales de 2027

La previsión inicial sitúa la finalización de las obras entre finales de 2027 y comienzos de 2028, aunque la fundación considera que el plazo podría acortarse si los trabajos avanzan sin incidencias.

La comercialización no comenzará hasta que la rehabilitación se encuentre muy avanzada. Será entonces cuando la entidad publique las características de los pisos y las condiciones para optar a ellos a través de su página web y de otros canales de difusión.

Noticias relacionadas y más

La Fundación Valhondo Calaff mantiene únicamente una actuación vinculada al alojamiento turístico en la calle Paneras, donde varios apartamentos están arrendados a la empresa que gestiona el hotel Casa Don Fernando. En el resto de sus promociones, la intención de la entidad es mantener el uso residencial y ofrecer viviendas de larga duración para familias o particulares.

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