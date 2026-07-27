Controlada la reactivación del incendio en Arroyo de la Luz tras una rápida actuación de los bomberos

El incendio forestal registrado el pasado viernes en la zona de Las Viñas, muy cerca de Arroyo de la Luz, que obligó incluso a activar el nivel 1 de peligrosidad y fue estabilizado dos horas después, ha sufrido una reactivación este lunes, según ha confirmado la Guardia Civil de Cáceres. Este hecho se ha producido sobre las 13.30 horas y numerosos medios se han desplazado hasta la zona.

Agentes de la Guardia Civil y efectivos de extinción de incendios, tanto terrestres como aéreos, han trabajado de forma coordinada para evitar la evolución del incendio, que se ha controlado sobre las 15.30 horas.

El susto del viernes

Cabe recordar que el incendio del viernes, que comenzó sobre las 16.30 horas, obligó a desalojar una vivienda para garantizar la seguridad de sus ocupantes. No fue hasta las 21.30 horas de la noche, cuando el incendio ya estaba estabilizado y gran parte del operativo se había retirado, cuando los vecinos pudieron regresar a su casa. Los servicios de emergencia también atendieron a una mujer de edad avanzada que presentó síntomas por inhalación de humo.

No hubo que lamentar daños personales, aunque el susto fue más que evidente. Por el momento se desconoce oficialmente el origen del incendio y si pudo ser intencionado.

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Los vecinos de las fincas se vieron realmente afectados por este suceso, ya que el fuego calcinó parte de sus tierras, olivos, parte del tendido eléctrico, bicicletas y otros enseres que guardaban al aire libre. Este periódico se desplazó el día después a Las Viñas para conocer de primera mano el estado de la situación.