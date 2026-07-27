La Cueva del Conejar de Cáceres encara su recta final antes de abrir al público: septiembre, en el horizonte

Es una de las grandes novedades patrimoniales que están cerca de llegar al público cacereño y la próxima en acompañar a la (neo)cueva de Maltravieso: la cueva del Conejar. El pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento de Cáceres confirmó lo que suponía una gran noticia: la adecuación de este enclave para hacerlo visitable.

Con una extensión aproximada de 400 metros cuadrados, la cueva cuenta con una cámara principal conectada a una galería subterránea y un entorno natural de gran valor. Su importancia científica radica en la riqueza de los materiales hallados en las sucesivas intervenciones arqueológicas realizadas desde 1917, con fases de ocupación que abarcan desde hace 17.000 años hasta periodos mucho más recientes, conectando este enclave con otros yacimientos esenciales del calerizo de Cáceres, como la vecina cueva de Maltravieso.

Han pasado más de ocho meses y, aunque todavía no existe una fecha oficial para su apertura, el Ayuntamiento confirma que la obra está "muy avanzada" y que "el plazo va bien de tiempo". Sin embargo, pese a no conocerse aún ese día, sí existe indirectamente un horizonte que invita al optimismo: las Noches del Patrimonio.

Estado anterior a la actuación de la Cueva del Conejar. / El Periódico Extremadura

Las Noches del Patrimonio apuntan a la apertura

La razón es que, si se consulta la web oficial de la programación del evento, la cueva del Conejar figura entre las visitas guiadas previstas, junto a otros espacios como el Museo Helga de Alvear, la Torre de las Cigüeñas, el Palacio de Carvajal o el Palacio de los Marqueses de Monroy, sede de la Cámara de Comercio.

Las visitas están programadas para los días 11 y 12 de septiembre, con cuatro pases diarios a las 20.00, 21.00, 22.00 y 23.00 horas. Cada uno contará con un aforo máximo de 30 personas, lo que permitirá la entrada de 240 visitantes durante esas dos jornadas. Por el momento, se desconoce si serán los primeros en acceder al interior del yacimiento.

Cueva del Conejar, en Cáceres. / Carlos Gil

El acceso se realizará mediante inscripción previa a través del correo electrónico cacerescondolordecuello@ayto-caceres.es, indicando expresamente que la solicitud corresponde a esta visita, así como el día y la hora elegidos. No obstante, si al comienzo de cada pase quedaran plazas libres, se permitirá el acceso sin inscripción previa hasta completar el aforo. Las inscripciones todavía no están abiertas, aunque la organización anuncia que lo harán "próximamente".

El aspecto exterior de la intervención invita al optimismo, ya que el acceso al interior de la cueva es perfectamente visible desde el exterior. Además, el proyecto contempla la instalación de paneles informativos, recursos multimedia y gradas adaptadas para la celebración de actividades divulgativas y educativas, con el objetivo de convertir este espacio en un auténtico centro de interpretación del patrimonio. Asimismo, todo el itinerario previsto será completamente accesible.

17.000 años de historia bajo el calerizo de Cáceres

La actividad arqueológica en la cueva del Conejar comenzó en torno a 1917, cuando se publicó un artículo sobre las excavaciones realizadas en la entonces conocida como cueva del Oso. Aquellos primeros trabajos permitieron dar a conocer los útiles líticos y restos de fauna hallados en el interior. Las investigaciones no se retomaron hasta la década de los años ochenta del pasado siglo y las últimas intervenciones fueron desarrolladas por el equipo de los Primeros Pobladores de Extremadura en los años 2000 y 2010.

Los estudios arqueológicos realizados en la cavidad han permitido identificar varias fases de ocupación. Las más antiguas se remontan a entre 15.000 y 17.000 años de antigüedad, una cronología que la relaciona directamente con la cueva de Maltravieso, donde la sala de las Chimeneas fue datada hace unos 17.000 años.

Estado actual de la entrada a la Cueva del Conejar. / Carlos Gil

Los restos más recientes tienen una antigüedad aproximada de 6.000 años y corresponden a niveles con presencia de cerámica, lo que permite establecer conexiones con Los Barruecos. Entre ambos periodos aparece otra fase datada hace unos 8.000 años, coincidente con los últimos grupos de cazadores-recolectores. Además, en una de las brechas de la cueva se localizaron materiales cerámicos con una antigüedad estimada de entre 3.000 y 4.000 años.

Este lugar milenario de tan alto valor será visitable próximamente. Hasta que eso ocurra, habrá que seguir esperando.