Espectacular incendio de un camión en la A-66 cerca de Cáceres

El remolque de un camión ha salido ardiendo este lunes por la noche en la autovía A-66, en las proximidades de Cáceres y en sentido Sevilla. El incidente se ha producido en el tramo comprendido entre la salida hacia Malpartida de Cáceres y el enlace con la carretera N-523 (a Badajoz).

Las llamas han afectado a la parte trasera del vehículo pesado y han generado una importante columna de humo. Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencia para intervenir en la extinción del fuego y asegurar la vía.

Por el momento, la Guardia Civil no ha facilitado información oficial sobre lo ocurrido. Se desconoce, por tanto, si alguna persona ha resultado herida, así como las causas que han podido provocar el incendio.

En imágenes compartidas por testigos presenciales del incendio se puede observar que se ha conseguido separar la cabina del remolque. También cuentan que el remolque podría estar cargado de pacas de paja, algo que arde con mucha facilidad.

Tampoco se ha confirmado oficialmente la situación del tráfico. No obstante, y a falta de información de las autoridades, en imágenes cedidas a este diario se puede observar que la Benemérita ha cortado la vía debido a la magnitud del fuego. El suceso estaría provocando retenciones en uno de los principales accesos y salidas de Cáceres.