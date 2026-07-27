De ingeniera a profesora de yoga en Cáceres: "Entendí que tenía que cambiar porque ese camino profesional me estaba destruyendo"

Patricia González, ingeniera cacereña, ha desarrollado una amplia carrera profesional ligada a la construcción, la cooperación internacional y los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento. Durante años trabajó en entornos de gran exigencia y responsabilidad, participando en proyectos en distintos países y continentes.

Su trayectoria internacional la llevó a vivir cinco años en Amán y a trabajar en lugares como Tanzania, Nicaragua o Bélgica, experiencias que combinó con la docencia y la cooperación. En 2008, tras completar dos estudios de posgrado especializados en agua y saneamiento en Extremadura y Madrid, se incorporó al ámbito de la cooperación como experta 'WASH', centrando su labor en garantizar el acceso a servicios básicos como el agua y el saneamiento.

Un cambio de rumbo hacia la cooperación internacional

"En 2010 sentí que no quería quedarme de brazos cruzados y decidí empezar a estudiar e investigar sobre el ámbito de la cooperación internacional. Hasta ese momento, mi carrera profesional en la ingeniería había sido exitosa: desarrollaba proyectos con buenos resultados, me gustaba lo que hacía y tenía una gran responsabilidad dentro de mi sector, aunque también vivía bajo una enorme presión. Sin embargo, siempre había tenido la sensación de que algo no terminaba de encajar. Había una inquietud que me llevaba a buscar algo diferente, aunque en aquel momento no sabía exactamente qué era. Fue al comenzar a formarme y a trabajar en cooperación internacional cuando empecé a descubrirlo. Al conocer otras realidades y acercarme a otros contextos, comencé a cuestionarme muchas cosas, incluso si el camino que había construido hasta entonces era realmente el que quería seguir. Fue entonces cuando entendí que lo que verdaderamente me llenaba era contribuir a que otras personas pudieran mejorar sus condiciones de vida. Me di cuenta de que quizá mi camino estaba en otro lugar y que podía poner mis conocimientos y mi experiencia al servicio de algo con un impacto más directo en las personas", explica.

Aprender a cuidarse para poder ayudar

Sin abandonar la ingeniería, continuó desarrollando proyectos de cooperación internacional, experiencias que le aportaron una enorme riqueza personal y un profundo bienestar. Fue precisamente a través de esos trabajos y del contacto con otras realidades cuando comenzó a encontrar el propósito que llevaba tiempo buscando, aunque todavía no sabía cómo definirlo. Aquellas vivencias le permitieron descubrir que su verdadera motivación estaba en poner sus conocimientos al servicio de los demás y contribuir a mejorar la vida de otras personas.

"Yo era esa persona que siempre estaba disponible para los demás, la que asumía cualquier tarea, la que se quedaba trabajando hasta las once de la noche y la que nunca decía que no. Me costaba poner límites y pensaba que podía con todo, que era capaz de resolverlo todo por mí misma sin necesidad de pedir ayuda. Con el tiempo, esa forma de afrontar el trabajo y las responsabilidades me llevó a un desgaste profundo. Mientras yo intentaba mantener ese ritmo, mi cuerpo iba acumulando las consecuencias de una exigencia constante que no estaba sabiendo gestionar. Llegó un momento de quiebre en el que tuve que reconocer que el sistema que me había construido no era sostenible. Ya no podía seguir funcionando de esa manera, y ese agotamiento terminó teniendo un impacto directo en mi salud", destaca.

La búsqueda de equilibrio tras años de exigencia

En 2020 decidió dar un nuevo giro a su trayectoria profesional y comenzó una etapa de formación vinculada al desarrollo personal y el bienestar. Se formó como profesora de yoga, de meditación y como coach de respiración consciente, además de profundizar en el estudio de la gestión del estrés, la regulación del sistema nervioso y las herramientas orientadas al equilibrio emocional.

Este proceso de aprendizaje la llevó a dejar atrás su carrera técnica en la ingeniería, un camino que ya no podía sostener en las mismas condiciones y que no respondía a la búsqueda personal que había iniciado años atrás. Así comenzó una nueva etapa enfocada en acompañar a otras personas desde una perspectiva más integral, uniendo sus conocimientos, su experiencia vital y su interés por el bienestar. "Entendí que tenía que cambiar porque ese camino profesional me estaba destruyendo".

'Crece con Pasión': un espacio para el bienestar y la transformación

En la actualidad, Patricia cuenta con diversas certificaciones en el ámbito del bienestar y centra su trabajo en acompañar a mujeres que viven situaciones de estrés y sobrecarga, una realidad que ella misma experimentó durante su trayectoria profesional. Su experiencia internacional, tras haber vivido y trabajado en países de cuatro continentes, le permitió conocer distintas culturas, tradiciones y formas de vida, pero también identificar un patrón común: las dificultades a las que se enfrentan muchas mujeres se repiten independientemente del lugar del mundo en el que se encuentren. "Las mujeres sostenemos mucho y la sociedad también nos exige mucho más", señala.

Desde esa mirada nace su proyecto Crece con Pasión, una escuela orientada al desarrollo personal y el bienestar, donde integra sus conocimientos y experiencias para acompañar a otras personas en sus procesos de transformación. Además, imparte clases de yoga oncológico dirigidas a mujeres que atraviesan procesos relacionados con el cáncer, ofreciendo un espacio de apoyo físico y emocional durante estas etapas.