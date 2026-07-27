La Ronda Sur de Cáceres es una realidad: abre al tráfico la nueva vía que conecta el ferial con la carretera de Miajadas

"Cuando uno ve cómo se pasa de un proyecto a un plano, de un plano a ver las máquinas trabajando y de las máquinas a poder circular por esta vía, se siente tremendamente orgulloso". La Ronda Sur ya es una realidad, y la Ronda Sureste, que sería la suma de las tres fases totales, lo será en 2027.

La apertura al tráfico del nuevo tramo de la Ronda marca un antes y un después en la movilidad de Cáceres. Tras años de planificación, obras y una inversión cercana a los 19 millones de euros entre las dos fases, la ciudad dispone desde este lunes de un nuevo eje viario que conectará barrios, especialmente los de Casa Plata y Charca Musía, aliviará el tráfico urbano y facilitará los desplazamientos entre algunas de las principales carreteras que convergen en la capital cacereña.

La inauguración reunió a representantes de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres y los responsables técnicos del proyecto, que coincidieron en destacar la dimensión estratégica de una infraestructura concebida no solo para mejorar el tráfico, sino también para preparar el crecimiento de la ciudad en las próximas décadas.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, calificó la puesta en servicio de este primer tramo como "un episodio de tanta importancia para la ciudad" y aseguró que supone culminar el trabajo desarrollado durante los últimos meses entre administraciones y equipos técnicos.

Casi dos kilómetros para unir barrios y aliviar el tráfico

Mateos destacó que la apertura permitirá mejorar la conexión entre distintos barrios de Cáceres y facilitará los accesos, reduciendo el tráfico que actualmente atraviesa el centro de la ciudad. "Los cacereños sabemos que desde hoy subimos un peldaño muy importante en lo que se refiere a la movilidad", señaló.

Fotogalería | Las imágenes del acto inaugural del tramo II de la Ronda Sureste de Cáceres / Pablo Parra

El alcalde defendió además que la actuación "cose la ciudad de una forma mucho más orgánica, sostenible y eficiente", al tiempo que incorpora casi dos kilómetros de senda peatonal y carril bici que permitirán ampliar las posibilidades de ocio y deporte de los vecinos.

El patrimonio obliga a modificar el proyecto

Uno de los momentos más complejos de la ejecución llegó con la aparición de restos arqueológicos durante las prospecciones previas. Inicialmente estaba prevista una glorieta en uno de los puntos del recorrido, pero el descubrimiento de los restos romanos obligó a modificar el diseño.

Según explicó el director de la obra, Pedro Rodríguez, se optó finalmente por sustituir la glorieta por una doble intersección en T para minimizar el impacto sobre los vestigios romanos y crear un espacio que permitiera ponerlos en valor.

Restos de la Vía de la Plata / Pablo Parra

Como parte de esa solución también se ha construido una pasarela metálica de 165 metros que mantiene la continuidad del itinerario histórico utilizado por peregrinos y caminantes de la Vía de la Plata, además de garantizar el paso de peatones y ciclistas. Sigue la estética de los puentes que cruzan el resto de rondas de la ciudad.

Queda la conexión definitiva con la N-523

Aunque el nuevo tramo ya está abierto al tráfico, la Ronda Sureste todavía no está completamente finalizada. La siguiente fase, actualmente en ejecución, permitirá completar la conexión con la N-523 (carretera de Cáceres a Badajoz).

Fotogalería | Las imágenes del acto inaugural del tramo II de la Ronda Sureste de Cáceres / Pablo Parra

La Junta mantiene la previsión de concluir esos trabajos durante el último trimestre de 2027, momento en el que la infraestructura funcionará en toda su extensión y se espera que pueda absorber entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios, consolidándose como uno de los principales ejes de comunicación de la capital cacereña.

En estos momentos, los cacereños ya pueden circular por esta nueva vía.