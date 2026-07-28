Alarma en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres tras huir de Urgencias un paciente con una navaja

Un paciente abandonó el pasado viernes el Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres portando una navaja que, según ha denunciado UGT, no le había sido requisada previamente. El incidente terminó sin heridos ni amenazas, después de que el hombre fuera localizado por la Policía Local y trasladado nuevamente al centro sanitario en un corto espacio de tiempo.

El sindicato considera que lo ocurrido constituye un episodio de "extrema gravedad" que podría haber tenido consecuencias para los trabajadores, los pacientes o las personas que se encontraban en las inmediaciones del hospital. UGT sostiene además que había advertido en varias ocasiones a la Gerencia del Área de Salud de Cáceres y al Comité de Seguridad y Salud sobre la necesidad de revisar el protocolo de atención a pacientes psiquiátricos.

"No vamos a permitir ni un incidente más que ponga en riesgo la integridad física de los trabajadores", señala la organización sindical, que reclama responsabilidades y recuerda que la normativa de prevención de riesgos laborales obliga a garantizar la seguridad y la salud de los profesionales durante el desempeño de sus funciones.

Lamento del SES

Desde el Servicio Extremeño de Salud han lamentado "profundamente" el episodio y han reconocido la preocupación que este tipo de situaciones puede generar tanto entre los profesionales sanitarios como entre la ciudadanía.

El SES recalca, sin embargo, que el incidente se resolvió sin que se produjeran daños personales ni amenazas contra trabajadores o pacientes. También destaca la rápida intervención de la Policía Local de Cáceres, que permitió localizar al paciente y devolverlo al hospital poco después de que abandonara las instalaciones.

Revisión de los procedimientos

La Administración sanitaria asegura que la Gerencia del Área de Salud de Cáceres llevaba tiempo trabajando en la revisión y actualización de los procedimientos relacionados con la atención a pacientes con trastornos de salud mental en Urgencias.

Según explica el SES, antes de este suceso ya se habían celebrado reuniones con los representantes de los trabajadores para estudiar diferentes propuestas destinadas a mejorar la seguridad. Esta afirmación contrasta con la denuncia de UGT, que sostiene que sus advertencias para revisar el protocolo no habían sido atendidas.

El Servicio Extremeño de Salud señala que cada incidente es analizado para detectar posibles deficiencias y reforzar las medidas preventivas. Asimismo, mantiene que la seguridad de los profesionales y de los pacientes es una "prioridad absoluta" y que continuará impulsando actuaciones para evitar que se repitan episodios similares en los centros sanitarios de la región.