Cuando la boda de Isabel de Inglaterra y Felipe de Edimburgo ocupó las portadas en Cáceres

Durante el mes de noviembre de 1947, El Periódico dedicó una amplia cobertura al enlace matrimonial entre la princesa Isabel de Inglaterra y Felipe de Mountbatten, quien pasó a ostentar el título de duque de Edimburgo. La ceremonia se celebró el 20 de noviembre en la Abadía de Westminster, en Londres, y despertó un enorme interés internacional en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Un acontecimiento de gran importancia

La boda reunió a representantes de distintas casas reales y a numerosas autoridades, convirtiéndose en uno de los acontecimientos sociales y políticos más relevantes del momento. Miles de personas siguieron el recorrido de los recién casados por las calles de la capital británica, mientras millones más conocieron los detalles de la ceremonia a través de la prensa y de las emisiones de radio. El matrimonio marcó el inicio de una unión que años más tarde acompañaría el largo reinado de Isabel II, quien accedería al trono británico en 1952.

El inicio de un largo reinado

Con aquel enlace matrimonial comenzó una de las uniones más duraderas y significativas de la historia de la monarquía británica. Años después, tras el fallecimiento del rey Jorge VI en 1952, Isabel ascendió al trono como Isabel II, mientras que Felipe de Edimburgo se convirtió en su principal apoyo institucional durante décadas.

El reinado de Isabel II estuvo marcado por profundas transformaciones políticas, sociales y económicas tanto en el Reino Unido como en el conjunto de la Commonwealth. A lo largo de su mandato, la soberana fue testigo de acontecimientos de alcance mundial, desde el proceso de descolonización hasta el desarrollo de las nuevas tecnologías y los cambios en la sociedad contemporánea, consolidándose como una de las figuras más reconocidas del siglo XX y comienzos del XXI.

De Isabel II a Carlos III

La reina permaneció en el trono durante setenta años, convirtiéndose en la monarca británica con el reinado más largo de la historia del país. Tras su fallecimiento en 2022, el príncipe Carlos accedió al trono con el nombre de Carlos III, poniendo fin a una etapa que había comenzado simbólicamente con aquella boda celebrada en noviembre de 1947 y que fue seguida con interés por la prensa internacional, incluida la de Cáceres.