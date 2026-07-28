Cáceres amplía sus escuelas deportivas a 2.704 plazas y estrena calistenia, parkour y skate

Las Escuelas Deportivas Municipales y las Actividades Grupales de Cáceres ofrecerán durante la temporada 2026/2027 un total de 2.704 plazas repartidas en 163 grupos. De esta forma, la convocatoria crece más de un 4% en participantes y un 5% en grupos respecto al curso anterior e incorpora nuevas disciplinas urbanas como calistenia, parkour y skate.

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha presentado este martes una programación que, según ha destacado, responde a las demandas planteadas por jóvenes, familias y colectivos sociales. "Estamos ante la mejor y más ambiciosa oferta deportiva de la historia de nuestra ciudad", ha afirmado.

Una de las principales novedades será la creación de 45 plazas para deportes urbanos. La calistenia contará con 20 participantes y se impartirá en el parque del Príncipe y en el complejo deportivo Maestro Kim; el parkour dispondrá de 15 cupos en El Junquillo; y el skate tendrá otras diez en el Skatepark de Los Castellanos.

Hasta los 16 años

El Ayuntamiento de Cáceres también ampliará de los 12 a los 16 años la edad máxima de participación en las escuelas deportivas, con el objetivo de que los adolescentes puedan seguir accediendo a una alternativa municipal de ocio saludable. Además, se crearán dos nuevos grupos de tenis y otros dos de pádel para mayores de 16 años en el Maestro Kim, con 20 plazas en cada disciplina.

Calendario de preinscripción y adjudicación de las plazas para la temporada 2026/2027. / Ayuntamiento de Cáceres

La programación contará por primera vez con un grupo adaptado de 20 plazas para personas con un certificado de discapacidad reconocida, que desarrollará su actividad en el pabellón Juan Serrano Macayo. Rodríguez ha defendido que, como Ciudad Europea del Deporte 2026, Cáceres decbe avanzar hacia una práctica deportiva "verdaderamente universal, accesible para todos y en igualdad de condiciones".

Para incorporar las nuevas modalidades, la Concejalía de Deportes dejará de impartir danza y trail running, actividades que habían registrado una pérdida considerable de alumnado. La programación también renovará la denominación de algunas actividades: zumba pasará a llamarse 'actividad física coreografiada' y se informará del nivel de intensidad de cada grupo.

Precios e inscripciones

Las tarifas se mantendrán sin cambios, con precios desde 9 euros al mes, descuentos del 50% para las familias numerosas y exenciones sociales. "El deporte en Cáceres es un derecho para todos los barrios, todos los públicos y todos los bolsillos", ha señalado la edil cacereña.

Cuadro de cuotas mensuales, bimestrales, cuatrimestrales y anuales de la programación deportiva. / Ayuntamiento de Cáceres

Las preinscripciones podrán realizarse del 1 al 15 de septiembre, tanto de forma presencial en la Concejalía de Deportes, situada en el edificio Valhondo, como a través de internet. El sorteo público se celebrará el 17 de septiembre a las 10.00 horas y la adjudicación de las vacantes comenzará el día 25.