Dos citas culturales en Cáceres: Plena Moon regresa y la Biblioteca recupera los talleres de ajedrez

Propuestas diversas para todas las edades.

El ajedrez regresa este agosto a la Biblioteca Pública con un taller para todas las edades

La Biblioteca Pública 'A. Rodríguez-Moñino / M. Brey', en colaboración con Ágora Ajedrez, organizará durante el mes de agosto un Taller de Ajedrez dirigido a personas mayores de seis años. La iniciativa está pensada tanto para quienes deseen iniciarse en este juego como para jugadores que quieran perfeccionar su técnica.

El taller se desarrollará en cuatro sesiones independientes, los días 4, 11, 18 y 25 de agosto, en la Sala Multiusos 'Vicente Paredes Guillén'. Cada jornada contará con un grupo de iniciación, de 11.00 a 12.00 horas, y otro de perfeccionamiento, de 12.00 a 13.00 horas. La actividad será de entrada libre hasta completar el aforo, limitado a 25 personas, y ofrece una oportunidad para aprender o mejorar en un juego que favorece la concentración, el pensamiento estratégico y la creatividad.

Ajedrez. / Cedida

El Festival Plena Moon celebra su 37ª edición

El Festival Plena Moon celebrará este verano su trigésimo séptima edición este miércoles a las 21.00, la quinta consecutiva con Malpartida de Cáceres y el Museo Vostell Malpartida como sedes principales. La propuesta volverá a desarrollarse en torno a la noche de luna llena con un programa multidisciplinar que reunirá música, literatura, artes escénicas, performances y moda en distintos espacios del museo y del municipio.

La cita mantiene la colaboración entre el festival y el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, que durante esa noche apagará la iluminación ornamental de varios edificios emblemáticos de la localidad, una medida que pretende reducir la contaminación lumínica y favorecer la experiencia del evento.

Como antesala del festival, se celebrará por segundo año consecutivo el recorrido infantil 'La luna es un queso', una actividad dirigida al público familiar que conectará el casco urbano con el Museo Vostell mediante un itinerario lúdico concebido para niños y niñas. La participación será gratuita, aunque requerirá inscripción previa.

El cartel de esta edición ha sido realizado por la artista Fer Mancebo Caldera a partir de una composición de flores secas cuyo elemento central es una planta de lunaria, mientras que la fotografía utilizada para la imagen del festival es obra de Santi Márquez. La programación se distribuirá en varios escenarios temáticos. El denominado Escenario de la Voz reunirá las actuaciones de la cantautora A Gaia, acompañada por Enrique Vílchez; el grupo Grant Skogloud Trío, con un repertorio de folk, blues y música popular estadounidense; y Martín Mostaza, proyecto musical del dibujante y autor Fermín Solís.

Literatura, creación contemporánea y artes escénicas

La literatura ocupará otro de los espacios del festival con una ronda organizada junto a la Editorial Cuatro Hojas. En ella participarán autores como Santiago Solana, Deborah y Marta Moreno, Darío González, Teo Carrasco, Pilar Alcántara, Elvira Bueno, Paco Vázquez y Juanfran 'Garraspera', que leerán fragmentos de algunas de sus publicaciones. El Escenario Ecléctico combinará distintas disciplinas artísticas. El colectivo malpartideño 'La Siembra' presentará una escenificación con poesía en castúo bajo el título Oda a la luna. También actuará la soprano Mar Gómez, acompañada por el músico AdRiD, mientras que el grupo Tribu Aracne pondrá en escena La tejedora de luna, una propuesta de danza que fusiona diferentes estilos contemporáneos y orientales.

Cartel oficial de la propuesta cultural. / Cedida

El carácter experimental del festival volverá a estar presente a través de varias performances concebidas específicamente para los espacios del Museo Vostell. Entre ellas figuran Danza Cósmica, de Alberto Durán Ruiz (DeRuiz), que incorporará la participación del público como parte de una pieza de videoarte; una serie de intervenciones del colectivo Arte Al-Qázeres; y la propuesta Vestir el Silencio, impulsada por Extremoda Fashion Week a partir de diseños de la firma extremeña Corsinología, cuyo desarrollo será documentado fotográficamente por Fran Muñoz.

La moda sostenible también tendrá presencia con la participación de Raquel, conocida como 'La Loka de los Trapos', que mostrará su trabajo basado en prendas confeccionadas directamente sobre el cuerpo sin costuras. El espacio se completará con un photocall artístico coordinado por Paty Muiños, de La Vieja Excuela.