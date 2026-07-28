Extremadura cierra filas con la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031: "Todo lo que sea bueno para Cáceres lo es para nosotros"

La candidatura de Cáceres para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031 va cogiendo cada vez más fuerza, atrayendo todo el apoyo posible a falta de cuatro meses para conocer el veredicto final. Este martes hizo lo propio de una forma bastante potente que mostró una nueva imagen de unidad institucional.

Los soportales del Ayuntamiento acogieron un acto simbólico en el que cerca de 50 alcaldes y alcaldesas de las provincias de Cáceres y Badajoz firmaron su adhesión al proyecto, impulsado por la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), con el objetivo de trasladar a Europa que la aspiración de la capital cacereña cuenta con el respaldo del conjunto de la región.

El acto estuvo presidido por el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, y el presidente de la FEMPEX y alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, quienes coincidieron en presentar la candidatura como un proyecto colectivo que trasciende los límites de la ciudad y aspira a convertirse en una oportunidad para toda Extremadura. Le acompañaron numerosos miembros de la corporación municipal y provincial, como el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales.

Galería | Extremadura cierra filas con Cáceres 2031 / Pablo Parra

Los representantes municipales fueron firmando uno a uno el documento de adhesión antes de posar conjuntamente con la imagen de la candidatura, en una fotografía que el Ayuntamiento pretende incorporar al dossier que Cáceres defenderá el próximo mes de diciembre ante el jurado encargado de designar la Capital Europea de la Cultura.

"No es una candidatura solo de Cáceres"

El presidente de la FEMPEX aseguró que la Federación respaldó la candidatura desde el primer momento y animó a los ayuntamientos que todavía no se han adherido a hacerlo en las próximas semanas. "Hoy alcaldes y alcaldesas de distintos puntos de la región hemos dejado nuestras agendas para estar aquí, para empujar y apoyar a Cáceres", señaló González Andrade, quien defendió que la iniciativa "no es una candidatura de una ciudad, sino una candidatura colectiva y de implicación plena".

El dirigente municipal insistió en que "lo que es bueno para Cáceres es bueno para cualquier municipio de Extremadura", por lo que consideró que el proyecto debe entenderse como una oportunidad para reforzar la proyección cultural de toda la comunidad autónoma.

Galería | Extremadura cierra filas con Cáceres 2031 / Pablo Parra

Además, subrayó que el objetivo de la FEMPEX es trasladar la ilusión generada en la capital al conjunto de la región y dar mayor visibilidad a una candidatura que, a su juicio, debe representar a los 388 municipios extremeños.

Una imagen de unidad para convencer a Europa

El alcalde de Cáceres agradeció el desplazamiento de los representantes municipales, muchos de ellos tras recorrer varias horas por carretera, y calificó la respuesta como una demostración del respaldo que está recibiendo la candidatura. "Hoy vamos a demostrar una vez más a Europa que estamos ante un proyecto que nos une, que nos ilusiona y que nos fortalece", afirmó.

Mateos destacó que las firmas recogidas durante el acto "van mucho más allá de una rúbrica", ya que simbolizan el apoyo institucional de todos los ayuntamientos extremeños, desde las grandes ciudades hasta los municipios más pequeños.

Galería | Extremadura cierra filas con Cáceres 2031 / Pablo Parra

El regidor recordó que Cáceres ya ha superado la primera fase del proceso de selección, convirtiéndose en una de las ciudades finalistas para optar al título europeo, y aseguró que ese avance supone "un motivo de orgullo para toda Extremadura".

El equipo técnico trabaja ahora en la elaboración del dossier definitivo que será presentado ante el comité evaluador en diciembre y que incorporará nuevas propuestas respecto a la candidatura defendida meses atrás en el Ministerio de Cultura.

La cultura como proyecto regional

Durante su intervención, Mateos defendió que la candidatura no se sustenta únicamente en el patrimonio monumental de Cáceres, sino en el potencial cultural de toda la comunidad autónoma.

El alcalde citó algunos de los principales referentes culturales extremeños, como el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, el patrimonio de Badajoz, el Festival de Alcántara, el Monasterio de Yuste o la riqueza histórica de numerosos municipios de la región, para argumentar que la candidatura pretende proyectar una imagen conjunta de Extremadura.

"Europa quiere saber qué puede aportar una región desde el punto de vista cultural, no únicamente una ciudad", afirmó. Con ese objetivo, el Ayuntamiento entregó a los representantes municipales una bandera con la imagen oficial de Cáceres 2031 para que sea colocada en un lugar visible de cada consistorio y propuso además que el próximo 4 de septiembre los municipios iluminen algún edificio emblemático con los colores de la candidatura como gesto de apoyo.

"Beneficiará a toda Extremadura"

Los alcaldes asistentes coincidieron en señalar que una eventual designación de Cáceres como Capital Europea de la Cultura tendría repercusiones positivas para el conjunto del territorio. La alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán, aseguró que la candidatura "puede venir muy bien a nuestro pueblo, a la provincia, a la región y a toda España", al considerar que impulsará la actividad cultural, el crecimiento y la colaboración entre municipios.

En la misma línea se expresó el alcalde de Arroyomolinos de la Vera, Manuel Mateos Campos, quien afirmó que Cáceres "tiene méritos suficientes" para conseguir el reconocimiento europeo y destacó que muchas de las actividades culturales previstas podrían extenderse también a las distintas comarcas de la provincia.

Galería | Extremadura cierra filas con Cáceres 2031 / Pablo Parra

Para el alcalde de Casatejada, Desiderio Riaño, Cáceres "es una ciudad única" y representa un referente cultural para toda Extremadura, mientras que la alcaldesa de Torrecilla de los Ángeles, Vanessa Gómez, resumió el espíritu del encuentro asegurando que "todo lo que sea bueno para Cáceres es bueno para todos nosotros".

También el alcalde de Cerezo, Isidro Hernández, mostró su confianza en las posibilidades de la candidatura y afirmó que la ciudad "tiene bastante potencial y debería ganarla".

Con esta nueva adhesión institucional, la candidatura de Cáceres continúa reforzando la imagen de unidad regional con la que pretende convencer al jurado europeo de que su proyecto trasciende los límites de la capital y aspira a convertirse en una iniciativa compartida por toda Extremadura.