El Gobierno da el 'ok' al trasvase del Almonte a Cáceres, pero quiere comprobar su viabilidad y encarga el replanteo de las obras

El Gobierno central ha encargado a la Confederación Hidrográfica del Tajo la realización del acta de replanteo del proyecto para renovar el trasvase de agua desde el río Almonte hasta Cáceres. Se trata de un nuevo trámite administrativo necesario para comprobar sobre el terreno que las obras previstas pueden ejecutarse y que están disponibles los terrenos afectados.

La encomienda aparece recogida en el anuncio publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado, que hace pública la aprobación técnica del proyecto acordada por la Dirección General del Agua el pasado 15 de mayo. La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 31.455.551,34 euros, IVA incluido, y un plazo previsto de ejecución de 30 meses.

La realización del acta de replanteo no supone todavía que las obras hayan salido a licitación ni que exista una fecha para su inicio. El trámite permite verificar la realidad geométrica de la actuación, la disponibilidad de los terrenos necesarios y la correspondencia entre el proyecto aprobado y las condiciones existentes sobre el terreno.

Comunicación a los municipios

La resolución también encomienda a la Confederación Hidrográfica del Tajo que comunique formalmente la aprobación a los ayuntamientos afectados. La infraestructura pretende mejorar la garantía y la eficiencia energética del abastecimiento desde el Almonte, un sistema empleado para reforzar el suministro de Cáceres, Sierra de Fuentes y Malpartida de Cáceres durante los periodos de necesidad.

El proyecto ha sido aprobado técnicamente después de varios años de tramitación. El Ministerio considera que reúne los requisitos exigidos por la normativa de contratos públicos e incorpora el correspondiente estudio de seguridad y salud.

La actuación dispone además de un informe de impacto ambiental favorable desde octubre de 2023. La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental determinó que no era necesario someter el proyecto a una evaluación ambiental ordinaria, al no prever efectos adversos significativos siempre que se cumplan las medidas de protección establecidas.

Pendiente de licitación

El nuevo trasvase contempla la construcción de una toma y una estación de bombeo en el río Almonte, aguas abajo del puente de la autovía A-66, así como distintas mejoras en la conducción existente hasta Cáceres. El sistema podrá enviar el agua al embalse del Guadiloba o directamente a la estación potabilizadora de la ciudad.

También se proyecta un depósito de agua bruta de 15.000 metros cúbicos junto a la planta de tratamiento, además de nuevos equipos de bombeo, control y eficiencia energética.

Aprobación técnica

El Ayuntamiento de Cáceres ha considerado positiva la aprobación técnica, pero ha reclamado al Gobierno central que garantice la financiación y saque las obras a licitación. El equipo de gobierno de Rafa Mateos sostiene que el avance administrativo resulta insuficiente mientras el proyecto no cuente con el dinero necesario para pasar a la fase de ejecución.

La publicación en el BOE y el encargo del replanteo permiten avanzar en el expediente, aunque el siguiente paso decisivo continúa siendo la licitación de una actuación que el consistorio considera esencial para garantizar el abastecimiento futuro de la ciudad.