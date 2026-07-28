El Hospital San Pedro de Cáceres da un paso hacia los trasplantes de médula ósea con un equipo que detectará antes las recaídas

El Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres incorporará en septiembre un separador celular de última generación que permitirá mejorar el diagnóstico y el seguimiento de enfermedades hematológicas, avanzar en la medicina personalizada y reforzar la investigación. Su llegada supone, además, un paso para acercar al centro hospitalario a la realización de trasplantes alogénicos de médula ósea.

La Diputación Provincial de Cáceres ha financiado íntegramente la adquisición del equipo, con una inversión de 70.000 euros. El dispositivo se instalará en el Laboratorio del Servicio de Hematología y Hemoterapia y permitirá separar poblaciones celulares de la sangre y de la médula ósea mediante tecnología inmunomagnética.

Prevista para septiembre

La empresa adjudicataria del suministro ha sido Miltenyi Biotec S.L., especializada en soluciones biomédicas de alta tecnología. Antes de su entrada en funcionamiento, prevista para septiembre, los facultativos y técnicos de laboratorio deberán recibir una formación específica.

Una imagen del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, con casi 70 años de labor sanitaria. / José Pedro Jiménez

El nuevo sistema permitirá aislar las células que se necesiten estudiar en cada enfermedad y en cada fase de su evolución. Sobre esas muestras podrán realizarse posteriormente análisis citogenéticos y moleculares con una mayor precisión, lo que facilitará establecer el pronóstico de los pacientes y orientar sus tratamientos.

Seguimiento de los trasplantes

Una de sus principales aplicaciones será el seguimiento de pacientes que se hayan sometido a un trasplante alogénico, en el que las células madre proceden de un donante. El jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia, Juan Miguel Bergua, ha explicado que el equipo permitirá analizar el quimerismo celular, es decir, determinar qué porcentaje de células pertenece al donante y cuál continúa correspondiendo al receptor.

Este seguimiento resulta fundamental para conocer el estado del injerto, detectar precozmente una posible recaída y adoptar decisiones clínicas con mayor rapidez.

Bergua ha destacado que el separador celular es «un elemento necesario sobre todo para el seguimiento de pacientes con trasplante alogénico» y ha asegurado que su incorporación permitirá que esté «más próxima» la posibilidad de realizar este tipo de intervenciones en el propio Hospital San Pedro de Alcántara.

Fachada del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. / EP

El equipamiento estará disponible también para pacientes y profesionales de otros hospitales de Extremadura.

Leucemias, mieloma y mastocitosis

El separador celular tendrá también aplicaciones en enfermedades con una baja carga tumoral, como el mieloma múltiple o las mastocitosis. En estos casos, permitirá seleccionar las células afectadas y realizar directamente sobre ellas los estudios genéticos necesarios, aumentando la sensibilidad y precisión de los análisis.

El hematólogo Baldomero Moriano, uno de los impulsores de la adquisición junto a Bergua, ha explicado que, en los pacientes con mieloma múltiple, será posible aislar las células plasmáticas causantes de la enfermedad y clasificarlos en función de su riesgo biológico.

Microsferas magnéticas

El sistema utiliza microesferas magnéticas unidas a anticuerpos que reconocen el tipo de célula que se quiere aislar. Al atravesar una columna magnética, las células marcadas quedan retenidas y se obtiene una muestra de alta pureza mediante un procedimiento automatizado, rápido y eficiente.

También permitirá separar linfocitos y monocitos, células fundamentales en la respuesta inmunitaria frente a los tumores, lo que abrirá nuevas posibilidades para investigar la reacción del sistema inmunológico ante distintos cánceres hematológicos.

La previsión es que el nuevo dispositivo se utilice de manera habitual en el laboratorio y beneficie a cientos de pacientes cada año.

Colaboración con la Diputación

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha defendido que la inversión permite devolver a la ciudadanía «servicios públicos de calidad mediante una apuesta decidida por una sanidad pública, universal y dotada de la mejor tecnología disponible».

«Invertir en innovación sanitaria es invertir en igualdad de oportunidades, en bienestar y en una sociedad más justa», ha añadido.

Colaboración con el SES

La adquisición se enmarca en la colaboración entre la institución provincial y el Servicio Extremeño de Salud para financiar equipos especializados que, aunque no son imprescindibles para la actividad asistencial cotidiana, permiten introducir técnicas más avanzadas y reforzar la capacidad investigadora de los hospitales.

En 2024, la Diputación destinó 1,8 millones de euros a la compra del sistema robótico de cirugía asistida HUGO RAS para el Hospital Universitario de Cáceres. Este dispositivo se utiliza en intervenciones mínimamente invasivas y permite aumentar la precisión quirúrgica y favorecer una recuperación más rápida de los pacientes.