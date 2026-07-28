El hotel Don Fernando de Cáceres inicia su ampliación: casi año y medio de obras para incorporar el edificio contiguo

Las obras de ampliación del hotel Casa Don Fernando ya están en marcha en uno de los frentes más reconocibles de la plaza Mayor de Cáceres. Los primeros trabajos de demolición avanzan desde mediados de julio en el edificio anexo, que será rehabilitado y conectado con el establecimiento para incorporar doce nuevas habitaciones. Durante la intervención, el complejo de tres estrellas y gestionado por la cadena Soho Boutique mantendrá su actividad.

La actuación ha sido adjudicada a la constructora Inexcon y permitirá que el hotel pase de las 38 habitaciones actuales a un total de 50. Las doce nuevas estancias se distribuirán entre la segunda y la tercera planta del inmueble contiguo, donde hasta ahora había cuatro apartamentos turísticos propiedad de la Fundación Fernando Valhondo Calaff.

La reforma respetará, además, los usos actuales del resto del edificio: la primera planta continuará albergando la sede de la fundación y el local situado bajo los soportales seguirá ocupado por el establecimiento hostelero que funciona actualmente. Además, seis de los futuros dormitorios contarán con balcones hacia la plaza Mayor.

El inmueble contiguo al Casa Don Fernando se rehabilita para incorporar doce nuevas habitaciones. / Carlos Gil

Conexión interior

El proyecto alcanza las plantas baja, primera, segunda, tercera y bajocubierta y ha sido diseñado por los arquitectos Javier Sánchez Sánchez, Eleuterio Sánchez Vaca y Celia Romero Leo, que también asumirán la dirección facultativa.

Una de las principales actuaciones será la unión directa de los dos inmuebles. Para ello se abrirá un hueco en el muro de carga situado junto al distribuidor del hotel, en la zona de la escalera principal y del ascensor existente. La rehabilitación también incluye la instalación de un nuevo elevador y la adaptación de los servicios necesarios para integrar ambas construcciones.

Fachada renovada

Los trabajos alcanzarán también a toda la fachada orientada hacia la plaza Mayor, permitiendo adecentar sus paramentos y recuperar los elementos ornamentales que caracterizan una composición de inspiración modernista.

Los primeros trabajos ya son visibles en el exterior del inmueble. / Inexcon Obras y Servicios

El acabado será de color blanco, conforme al criterio establecido por la Comisión de Seguimiento del Plan Especial de Cáceres, aunque la apariencia original combinaba los marcos blancos de los huecos con un fondo de tonos ocres, rojizos o amarillos.

Más de un millón de euros

La ampliación salió inicialmente a concurso por 735.139 euros sin impuestos, pero aquella convocatoria quedó desierta. Ante esta situación, la Fundación Valhondo revisó al alza el presupuesto y abrió un nuevo procedimiento para contratar la rehabilitación.

El último pliego fijó un presupuesto base de 1.083.169,73 euros sin IVA y, según la cifra facilitada por Gabriel Casati, secretario de la fundación, la inversión prevista se sitúa en torno a 1,2 millones de euros con impuestos.

La compañía cacereña Inexcon Obras y Servicios resultó adjudicataria de las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de 16 meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo.

Estado de una de las dependencias durante los primeros trabajos de demolición. / Inexcon Obras y Servicios

Casi dos décadas después

El hotel Don Fernando abrió sus puertas en 2008 tras la rehabilitación de este inmueble del siglo XIX situado en la esquina de la plaza Mayor con la calle General Ezponda. La Fundación Valhondo invirtió entonces alrededor de 2,5 millones de euros en recuperar el edificio y convertirlo en un hotel de tres estrellas.

Desde su inauguración y hasta 2017 estuvo gestionado por la sociedad Valhondo Hoteles, año en el que asumió su explotación la cadena Soho Boutique, actual responsable.

Casi dos décadas después de su apertura, el establecimiento afronta su mayor crecimiento con la incorporación del inmueble contiguo, una actuación que ampliará su capacidad y renovará uno de los frentes más visibles del conjunto histórico.